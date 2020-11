Loreema Maria Vlad, voluntar la Salvați Copiii: Este greu la început, dar apoi îți deschizi aripile

Deşi are o vârstă fragedă, are multă experienţă în lucrul cu copiii, mai ales cei bolnavi de autism şi sindromul Down.

"Sunt Loreema Maria Vlad, sunt elevă la Liceul Teoretic Decebal, în clasa a 10 a şi am 16 ani. Sunt voluntar la Salvaţi Copiii, unde am fost voluntar la Grădiniţele estivale şi la Forumul naţional, unde am ajutat copiii să înveţe ce nu au învăţat în timpul anului şcolar.

Chiar dacă sunt legi făcute, ele nu se respectă în unele şcoli, grădiniţe sau licee şi trebuie să fie cineva care să vorbească în numele lor şi am zis să fiu eu aceea, după câte am făcut.

Voluntariatul am vrut să-l fac eu. Am încercat la mai multe centre şi nu mi-a răspuns nimeni, după care o prietenă mi-a spus despre Salvaţi Copiii şi că pot să fiu voluntar.

Este greu la început, ai foarte multe emoţii, dar după ce te implici, vezi începutul îţi deschizi puţin aripile, îţi dai seama că o să-ţi placă!

De mică, din clasa I, tot stau şi vorbesc cu copiii şi am fost alături de copiii cu boli, autism şi sindromul Down. Am avut un exemplu în clasă şi mi-am dat seama că vreau să fac asta.

După ce termin liceul, la Facultatea de Psihologie şi după aceea să fiu psihoterapeut", a povestit Loreema.