Loteria Română anunţă un report de peste 387.400 de euro la Joker şi de aproape 170.000 de euro la Loto 6/49, pentru tragerile de joi

Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker. FOTO: Hepta

Loteria Română a anunţat, luni, în urma tragerilor de duminică, 15 noiembrie, un report de peste 169.900 de euro la Loto 6/49 şi de peste 387.400 de euro la Joker. Joi, 19 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 29.634 de câştiguri în valoare totală de 2.066.519 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 909.400 de lei (peste 169.900 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,22 milioane de lei (peste 229.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 2 milioane de lei (peste 387.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 664.600 de lei (peste 124.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 550.300 de lei (peste 102.800 de euro).

Numerele câștigătoare de duminică, 15 noiembrie 2026