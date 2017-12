LOTO 6/49. Numerele extrase, duminică, 24 decembrie, la Loto 6/49: 18, 33, 17, 12, 44, 28

Joker: 39, 31, 33, 42, 27 / 20

Loto 5 din 40: 33, 38, 24, 13, 6, 22

Noroc: 9972092

Super Noroc: 376564

Noroc Plus: 904170

LOTO 6/49. Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:LOTO 6/49.

Loto 6/49 – 100.000 de lei

Joker – 50.000 de lei

Loto 5/40 – 25.000 de lei

LOTO 6/49. La tragerile loto de joi, 21 decembrie, Loteria Romana a acordat 12.650 de castiguri in valoare totala de 755.106,87 lei.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,9 milioane de lei (peste 411.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 220.300 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,1 milioane de lei (peste 2,84 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 53.600 de lei (peste 11.500 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 72.600 de lei (peste 15.600 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).

LOTO 6/49 LOTERIA CRACIUNULUI

LOTO 6/49 Duminica, 24 decembrie, au loc tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Craciunului pentru care Loteria Romana a pus in joc 210 castiguri in valoare totala de 300 de lei, dupa cum urmeaza:

10 castiguri a cate 10.000 de lei

200 de castiguri a cate 1.000 de lei

LOTO 6/49. LOTO 6 din 49 din 10 decembrie 2017: 38, 49, 10, 1, 46, 22

Joker din 10 decembrie 2017: 27, 30, 3, 44, 10

Loto 5/ 40 din 10 decembrie: 11, 4, 16, 39, 10, 37

Noroc: 7 7 4 1 5 9 3

Super Noroc : 2 8 1 0 2 7

Noroc Plus : 2 7 7 4 8 9

LOTO 6/49. Loteria Romana suplimenteaza cu cate 100.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din perioada 7-21 decembrie

LOTO 6/49. La tragerile loto de joi, 7 decembrie, Loteria Romana a acordat 11.271 de castiguri in valoare totala de 744.353,57 de lei.

LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 289.000 de lei (peste 62.300 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 893.000 de lei (aproximativ 193.000 de euro).

LOTO 6/49. In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,5 milioane de lei (peste 2,71 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 16.300 de lei.

LOTO 6/49. Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 159.000 de lei (peste 34.300 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 79.200 de lei (peste 17.000 de euro).

LOTO 6/49. LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA !

LOTO 6/49. La tragerea Joker de joi, 7 decembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 259.461,78 lei (peste 56.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 04-009 din Bacau si a fost completat cu doua variante simple la Joker. Si la Loto 6/49 la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 63.015,79 lei (peste 13.600 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 12-027 din Dej, jud. Cluj si a fost completat cu o varianta la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.