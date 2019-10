LOTO 6/49. Numerele extrase duminică 13 octombrie 2019. SCHIMBARE anunțată de Loterie

LOTO 6 din 49 din 13 octombrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI in zilele de 13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie.

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

La Loto 6/49 , fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 100.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.)

, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.) La Joker , fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 50.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.)

, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.) La Loto 5/40, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 25.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie a.c.)

In total, Loteria Romana pune la bataie pentru TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI, un fond suplimentar in valoare de 700.000 de lei.

REPORT LA JOKER: peste 3,66 MILIOANE EURO

REPORT LA LOTO 6/49: peste 2 MILIOANE EURO

Duminica, 13 octombrie, au loc primele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI. La tragerile loto de joi, 10 octombrie, s-au inregistrat 14.874 de castiguri in valoare totala de 674.241,71 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,92 milioane lei (peste 2 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei. La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,31 milioane lei (peste 277.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 17,41 milioane lei (peste 3,66 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 158.000 de lei (peste 33.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei. La Noroc Plus la categoria I este in joc un report in valoare de peste 150.600 lei (peste 31.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 738.000 de lei (peste 155.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei. La Super Noroc este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 76.500 de lei (peste 16.000 de euro).