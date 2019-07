LOTO 6/49. Numerele extrase duminică 21 iulie 2019. Anunț-șoc! Ce se întâmplă după câștigarea marelui premiu

LOTO 6 din 49 din 21 iulie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Duminica, 21 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 18.795 castiguri, in valoare totala de 5.460.665,13 lei.

SUPLIMENTAR 500.000 LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49: cate 250.000 lei pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din 21 iulie si 25 iulie 2019

In urma castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 lei: cate 250.000 lei pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din 21 iulie si 25 iulie 2019.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,61 milioane lei (peste 552.500 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,46 milioane lei (peste 2,63 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 556.000 lei (peste 117.500 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 411.000 lei (peste 86.800 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 359.000 lei (aprox. 76.000 euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 14.000 lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

Reamintim faptul ca la extragerea Loto 6/49 de joi, 18 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 4.651.706,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 04-030 din Comanesti, judetul Bacau si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 15,50 lei.

De asemenea, la extragerea Joker din 18 iulie s-a inregistrat un premiu de categoria a III-a, în valoare de 82.379,13 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 76-024 din sector 6 - București, fiind completat cu doua variante simple la Joker.

Nu în ultimul rand, norocul a fost generos și cu un jucător la...Noroc, care a câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 68.130,54 lei. Biletul a fost jucat la agenția 15-010 din Târgoviște și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și trei variante la Noroc.