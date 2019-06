LOTO 6/49. Numerele extrase joi 20 iunie 2019. Anunț important făcut de Loterie

LOTO 6 din 49 din 20 iunie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Joi, 20 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 17.825 de castiguri, in valoare totala de 1.115.984,03 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,74 milioane lei (peste 368.500 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,54 milioane lei (aproximativ 538.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,9 milioane lei (peste 2,3 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 260.000 lei (aproximativ 55.000 euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 352.000 lei (peste 74.000 euro).

La extragerea Loto 5/40 de duminica, 16 iunie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 127.864,20 lei. Biletul a fost jucat la agentia 35-007 din Timisoara, judetul Timis si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.