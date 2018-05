Lovitură pentru parlamentari. Vor munci mai mult vara aceasta

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat că transpunerea Directivei referitoare la prezumţia de nevinovăţie va fi făcută până la vacanţa parlamentară, dar că Parlamentul, pentru a-şi încheia activitatea, va avea nevoie "probabil" de o săptămână de sesiune extraordinară.



El a precizat că a participat marţi la şedinţa grupului parlamentar PSD şi că a convenit cu Liviu Dragnea calendarul transpunerii acestei directive.



"Transpunerea acestei Directive se va face până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare, nu am niciun fel de îndoială. (...) A fost o şedinţă a grupului parlamentar PSD, la care domnul preşedinte Dragnea m-a invitat să particip (...). A trebuit să convenim, am discutat cu domnul Dragnea, despre necesitatea respectării, practic, a calendarului pe care ni l-am propus. Transpunerea Directivei referitoare la prezumţia de nevinovăţie va trebui să fie făcută în această sesiune parlamentară, până la vacanţă. Şi de aceea, probabil că va fi nevoie de o săptămână suplimentară, de sesiune suplimentară a Parlamentului", a afirmat Tăriceanu.



Tăriceanu a susţinut că "eforturile" pe care majoritatea PSD-ALDE le-a făcut pentru transpunerea acestei directive au fost "permanent boicotate" de PNL şi USR, care "sunt un fel de lachei ai sistemului".



"Dacă nu transpunem această directivă, care să dea forţă acestui principiu fundamental, în continuare vom avea oameni care vor suferi. Pentru mine, nedreptatea care se face unor oameni este mai importantă decât că plătesc 100.000 euro pe zi. Nu vreau să zic că nu este şi ăsta un lucru important, dar este mai important ceea ce se întâmplă în fapt, în realitate, în viaţa de zi cu zi. Practicile acestea care au fost caracteristice pentru DNA în toţi aceşti ani ar putea să continue şi să-i afecteze pe oameni nevinovaţi aşa cum s-a întâmplat şi până acum. Şi ăsta este lucrul pe care trebuie să îl curmăm cât mai curând", a adăugat Tăriceanu.



Comisia Europeană a declanşat o procedură de infringement împotriva României pentru nerespectarea Directivei europene 343/2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.



Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil sunt consacrate în articolele 47 şi 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), articolul 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP) şi articolul 11 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.



Directiva ar trebui să se aplice persoanelor fizice care sunt suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Aceasta ar trebui să se aplice din momentul în care o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracţiuni sau a unei presupuse infracţiuni şi, prin urmare, chiar înainte ca persoana respectivă să fie informată de către autorităţile competente ale unui stat membru, prin notificare oficială sau în alt mod, cu privire la faptul că este suspectată sau acuzată.



Prima sesiune ordinară din an a Parlamentului se încheie pe 30 iunie.