Ludovic Orban, după ce a fost audiat la DNA: "Nu am avut niciun fel de legătură cu derularea achiziției"

Ludovic Orban a oferit primele declarații, după ce a fost audiat de procurorii DNA, în dosarul achizițiilor din pandemie.

Ludovic Orban a declarat că procurorii DNA l-au chemat la audieri în calitate de martor.

"Am fost chemat în calitate de martor la solicitarea părților, am dat toate informațiile care mi s-au solicitat, cu privire la această anchetă care se derulează și dacă mi se mai solicită, evident că voi da orice fel de informații”, a spus Ludovic Orban.

Fostul premier susține că nu a avut nicio legătură cu derularea achiziției.

"Nu am avut niciun fel de legătură cu derularea achiziției, cu partenerii achiziției, eu am participat la inaugurarea unei linii de producție la invitația ministrului Economiei și Energiei și chiar am considerat că este un lucru bun faptul că începem să producem măști FPP 3, era o criză gravă în momentul respectiv, lipseau aproape cu desăvârșire pe piață”, a mai adăugat Orban.

De asemenea, Ludovic Orban a precizat că nu a știut nimic despre implicarea familiei Pițurcă în acest caz.

"Nu am discutat cu domnul Puițurcă niciodată acest subiect, nu cred că l-am mai văzut din 2018 sau 2019.

În mod normal ar fi trebuit să fie o investiție bună, care să asigure capacitatea statului român de a produce astfel de materiale critice, acum dacă s-au luat utilaje de proastă calitate, dacă s-a făcut sau nu s-a făcut procedură de achiziție, acestea sunt chestiuni de care nu aveam cum să am cunoștință”, a mai spus fostul premier.

Fostul director al Romram, Gabriel Ţuţu, este cercetat, de asemenea, de procurorii DNA într-un dosar care vizează măştile sanitare neconforme, distribuite în timpul pandemiei, potrivit Mediafax.