Update: La ieșire de la audieri, Ludovic Orban a declarat că și-a făcut datoria.

„Îmi puneți niște întrebări, v-am mai spus, am depus o sesizare despre fapte despre care există posibilitatea și v-am si spus ce infracțiuni. Probe sunt exact informații din surse publice. Din moment ce am depus această sesizare, sunt informații că există necesitatea efectuării unei cercetări. Din momentul de față eu am pus la dispoziție toate informațiile, am răspuns la întrebările procurorilor.

Nu pot să vă dau informații despre conținutul discuțiilpr, faptele, circumstanțele să fie cercetate. Prefer să nu vă dau interpretări de natură legală.

Atunci cand un clan toxic își bate joc de Romania nupot să stau cu mâinile în sân că sunt afectate interesele României. Sesizarea am depus-o din analiza informațiilor consider că există posibilitatea ca pe parcursul evenimentelor care au dus la aceste decizii, s-au comis infracțiuni. Eu mi-am făcut datoria, este strict atributul și competența procurorului. În declarația publică s-a anunțat că s-a decis mutarea ambasadei”, a declarat Orban.

Știre inițială: Ludovic Orban s-a prezentat marți dimineața la DIICOT, unde se instrumentează plângerea penală împotriva premierului Viorica Dăncilă, pe care chiar liderul PNL a depus-o.

Obran a mărturisit că este citat ca martor și că informațiile pe care le are sunt de la televizor.

DIICOT a început, pe 28 iunie, ancheta in rem în cazul plângerii penale împotriva premierului Dăncilă.

Pe 17 mai, președintele PNL, Ludovic Orban, a depus plângere la Parchetul General împotriva Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea pentru pentru comiterea mai multor infracțiuni, de la înaltă trădare, divulgarea de informații secrete de stat și uzurparea funcției publice.

Plângerea penală o vizează pe premierul Viorica Dăncilă pentru patru infracțiuni: uzurparea funcției, prezentarea cu rea credință de informații președintelui României, înaltă trădare și divulgarea de informații secrete de stat.

În ceea ce-l privește pe liderul PSD, plângerea vizează doar infracțiunea de divulgare de informații secrete. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de preşedintele PNL.