Ludovic Orban: România îşi îndeplineşte toate obligaţiile care decurg din statutul de membru NATO

România îşi îndeplineşte toate obligaţiile care decurg din statutul de membru al NATO, a afirmat joi premierul Ludovic Orban, în contextul declaraţiei preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, care a calificat Alianţa ca fiind în ''moarte cerebrală'', din cauza retragerii SUA şi a ofensivei turce din Siria.



"România este membru al NATO, noi ne îndeplinim toate obligaţiile care decurg din statutul de membru al NATO. Mi se pare o declaraţie care nu a fost foarte fericită şi care oricum nu are legătură cu realitatea modului de funcţionare a NATO", a spus Orban, la o conferinţă de presă la MApN.



La rândul său, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a precizat că ţara noastră crede în garanţiile de securitate asigurate de NATO.



"Tot ceea ce ţine de securitatea României se bazează pe trei piloni: apartenenţa la NATO, la Uniunea Europeană şi Parteneriatul strategic cu SUA şi am mai adăugat unul, al patrulea, o masă ca să fie cât mai stabilă are nevoie de patru picioare, ne încredem în noi înşine, motiv pentru care suntem o ţară membră NATO şi credem foarte