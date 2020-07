Ludovic Orban trage un semnal de alarmă: Nu se respectă regulile! Este o epidemie fără precedent

”Azi am înregistrat cel mai mare număr de persoane diagonosticate cu Covid-19.

În ultimele patru săptămâni am înregistrat o creştere a numărului de cazuri. Deşi spre deosebire de alte ţări, în România Guvernul a avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală, cu etape de ridicare a restricţiilor, o dată cu deschiderea activităţilor care au fost sub restricţie, urmare a creşterii interacţiunii între oameni, am asistat la o creştere.

Cauza principală este nerespectarea regulilor de protecţie sanitară: portul măştii, păstrarea distanţei fizice, nerespectarea regulilor de igienă şi toate celelalte reguli instituite.

Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul unei creşteri a numărului de cazuri. Guvernul e la datorie.

De fiecare dată când a fost necesar, am luat toate măsurile pentru a apăra sănătatea şi viaţa românilor.Transmit un mesaj de încredere că Parlamentul va înţelege situaţia în care ne găsim şi va adopta legea care să ne permită să dispunem de mijloacele de care beneficiază toate guvernele, posibilitatea carantinei, a izolării la domiciliu, a tratării persoanelor într-un mediu aflat sub controlul medicilor. ”, a spus Orban.

Apel către români:”Fiecare trebuie să fie alături de noi în această bătălie”

”Doar Guvernul, doar autorităţile singure nu pot să asigure stăvilirea epidemiei. Avem nevoie de implicarea tuturor celorlalte instituţii, de un comportament responsabil al liderilor politici. Avem nevoie de o implicare serioasă şi responsabilă a tuturor companiilor, pentru că acestea sunt responsabile de respectarea regulilor impuse de Guvern şi de autorităţile competente. Avem nevoie ca fiecare cetăţean român să fie alături de noi în această bătălie contra unei epidemii fără precedent care pune în pericol societatea românească.

Cetăţenii, autorităţile au făcut eforturi fără precedent şi s-au implicat responsabil în stăvilirea epidemiei. Ar fi păcat de efortul nostru.

Din păcate ne-am confruntat în ultimele luni cu campanii organizate care au avut ca scop să determine românii să nu creadă în covid, să ignore pericolul. Numărul celor care nu respectă regulile a crescut.” a adăugat șeful executivului.

Vom lua orice măsură care se impune!

”Vreau să spun că Guvernul nu doreşte să reinstituie nicio restricţie. Nu doreşte nicio măsură care să afecteze negativ economia. Şi aşa economia a fost afectată grav de această epidemie. Dimpotrivă, am pus la punct un plan economic. Obiectivul nostru e să apărăm companiile, locurile de muncă, nivelul de viaţă am românilor.

Vreau să spun clar că dacă va fi nevoie, vom lua orice măsură se va impune, pentru că punem pe primul plan sănătatea şi viaţa românilor.

Virusul nu iartă pe nimeni. Nici pe cei care nu cred în existenţa virusului. Dacă cineva ignoră regulile, se expune îmbolnăvirii, atunci când se îmbolnăveşte îi pune în pericol şi pe cei dragi. ”, a mai spus premierul.