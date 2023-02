”Ar fi împlinit 39 de ani. A fost ucis” | Luptătorii voluntari de pe frontul din Ucraina își amintesc momentul care le-a schimbat viața, cu un an în urmă

Mai mulți luptători voluntari din Ucraina își amintesc momentul în care a izbucnit războiul din Ucraina și cum au sărit imediat să-și apere patria.

Sursa foto: Getty images | guvendemir

Yuri, un comandant de artilerie ucrainean aflat pe linia frontului în apropierea câmpului de luptă cheie de la Bahmut, se bucura de viața de pensionar în Estonia când a izbucnit războiul în țara sa natală. La puțin peste două săptămâni mai târziu, el s-a întors, luptând împotriva rușilor.

El și mii de alți voluntari sunt departe de casă, în timp ce Ucraina marchează împlinirea unui an de la invazia Rusiei.

Războiul este noua normalitate pentru bărbatul în vârstă de 52 de ani, a cărui unitate trăgea vineri cu tunurile la aproximativ trei km de front.

"Pe 24 februarie (2022), am fost în (capitala Estoniei) Tallinn, pentru că atunci este ziua independenței a Estoniei”, a spus Yuri.

"Am ieșit să sărbătoresc și am văzut soldați purtând panglici albastre și galbene. Am aflat că războiul a început. Așa că, pe 12 martie, în două săptămâni, eram deja în Ucraina pentru a-mi apăra țara.

Cea mai proastă experiență pentru mine a fost acum aproximativ două săptămâni când Petro Sahadiuk din divizia mea, a fost ucis. Ar fi împlinit 39 de ani alaltăieri. Și a fost ucis”, a spus Yuri, care era vizibil zguduit în timp ce vorbea.

Ivan, un operator de radio în vârstă de 31 de ani din regiunea Lviv din vestul Ucrainei, s-a întors repede din Polonia, unde lucra într-o fabrică, în februarie anul trecut.

"Când a început războiul, mi-am luat lucrurile și m-am întors pentru a mă înrola cât de repede am putut pentru a-mi apăra patria”, a spus el într-un buncăr murdar, unde soldații aprindeau o sobă de lemn pentru căldură într-o zi rece de iarnă.

"Lupt pentru Bakhmut de aproximativ o lună... Nu renunțăm, vom fi aici cât va fi nevoie, cât putem.”

Pe un zid de cărămidă deasupra solului, luptătorii au zgâriat cuvântul "DRAGOSTE” într-un zid de ciment, împreună cu o înjurătură îndreptată împotriva președintelui rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.

În același buncăr, Pavlo, 26 de ani, comandantul unui batalion de artilerie, se află în zona Bakhmut de aproximativ o lună.

"Nu marchez această zi (24 februarie). Este o întâlnire tristă pentru toată țara. Luptăm, facem ce trebuie. Gata", a spus Pavlo.