Mama Luizei Melencu, dezamăgită după vizita la Palatul Cotroceni: "Aș fi vrut o întâlnire cu președintele Iohannis. Nu are copii și nu ne înțelege, de asta nu ne-a primit"

sursă foto: captură Antena 3

Mama Luizei Melencu a făcut declarații după vizita de la Palatul Cotroceni, unde ea și bunicul adolescentei răpite la Caracal s-au întâlnit cu un consilier al președintelui Iohannis.

"Am spus ceea ce s-a întâmplat și greșelile care au fost făcute până în ziua de azi. Să sperăm că acest mesaj disperat ajunge și la președinte. Aș fi vrut o întâlnire cu președintele, nu am primit încă un răspuns. Aș vrea să stam de vorbă ca de la om la om", a spus Monica Melencu, mama Luizei.

Roxana Ciucă, reporter Antena 3, a povestit care a fost prima reacție a mamei Luizei în momentul în care a ieșit din Palatul Cotroceni: "Mi-a spus așa.. doamnă, nu am vrut să spun la televizor pentru că mie îmi este rușine de rușinea lor. Când am ieșit din biroul domnului consilier, i-am dat o poză cu fata mea. I-am spus luați-o și dați-o domnului președinte pentru că nu are copii și nu ne înțelege, de asta nici nu ne-a primit. Luni Luiza făcea 19 ani. Și mama ei spunea că nu știe dacă să-i facă un tort sau să-i aprindă o lumânare".

Familia Melencu a ajuns astăzi la Palatul Cotroceni pentru a afla răspunsuri la întrebările pe care oamenii și le pun încă din luna aprilie. Mama şi bunicul Luizei Melencu au fost primiți de consilierul prezidenţial Andrei Muraru.