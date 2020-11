Povestea mamei bolnave pe care DSP refuză să o testeze: ”Nu știu ce aș putea să mai fac în cazul de față!”

O mămică tânără, cu doi copii, susține că DSP a refuzat să îi facă testul de coronavirus, pe motiv că nu are simptome, deși prezintă nu mai puțin de 15 din cele care pot fi asociate bolii.

Cererea a fost făcută potrivit procedurii, de către medicul de familie. După nenumărate insistențe, femeia a fost consultată de un medic de pe ambulanță, care a diagnosticat-o cu pneumonie interstițială, însă tot nu a testat-o de coronavirus.

”Am simptome specifice COVID”

”Am simptome specifice COVID, și anume febră, dureri de cap, de ochi, dureri musculare în tot corpul, arsuri și dureri în piept, frisoane, miros și gust diminuat, oboseală, transpir, și momentam cam atât.

Ideea este că am sunat la cei de la 112 și mi-au spus să sun la medicul de familie. Astăzi am sunat la medicul de familie, dumneaei a sunat la cei de la 112, care au spus că nu am suficiente simptome astfel încât să vină să îmi facă testul acasă.

Ținând cont că am doi copii mici și nu pot ieși cu ei pe oriunde, pe unul îl alăptez, nu știu ce aș putea să fac în situația de față”, povestește femeia.

”Au spus că nu este nevoie să fim testați de COVID”

”Având simptome amândoi, și eu și ea, ieri a venit un echipaj. Au monitorizat-o pe soția mea, au spus că are 99% saturație de oxigen, tensiune bună, temperatură 37,7. Au văzut ceva roșu puțin în gât și i-au mai spus că s-ar putea să aibă o pneumonie interstițială, dar au spus că nu este nevoie să fim testați nici eu nici ea de COVID”, a declarat și soțul femeii.

Ioana Loghin, director DSP Prahova, a intervenit la Antena 3 unde a declarat că nu știe exact cazul, însă a explicat care este procedura la nivel de județ.

”Pacientul sună la medicul de familie, medicul de familie programează, ambulanța trimite un echipaj pentru evaluare, în care se monitorizează parametrii hemodinamici și respiratori, inclusiv măsurarea temperaturii corporale și a oxigenării. Dacă este sau nu necesară testarea, se stabilește potrivit metodologiei, conform definițiilor de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus, în care spune așa: Cazul suspect este orice persoană cu debut brusc de febră și tuse sau orice persoană cu debut al oricăror trei dintre următoarele semne și simptome...”.

Femeia a subliniat faptul că, dacă starea pacientului este deteriorată, acesta este transportat cu ambulanța către UPU, în vederea evaluării, sau medicul de pe ambulanță stabilește dacă este, sau nu, cazul unei testări.

”În cazul în care este testare, se programează și se testează în maximum 24 de ore”, a adăugat Ioana Loghin.