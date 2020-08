Managerul spitalului Colentina a donat plasmă. Dr. Remus Mihalcea, totul despre această procedură

Primăria Capitalei a creat un proiect care să îi stimuleze pe cei care au suferit de COVID-19 să doneze plasmă. Aceștia urmează să primească tichete în valoare de 1.000 de euro în momentul recoltării. Managerul spitalului Colentina a făcut acest demers în dimineața zilei de marți. Doctorul a mers să doneze plasmă pentru a salva viețile celor care suferă de o formă gravă de infecție cu COVID-19.

”Procedura de recoltare va fi cea de plasmafereză. Dacă nu voi fi eligibil pentru aceasta procedura din punct de vedere medical se va recolta sânge și se va prepara plasma proaspăt congelată și concentrat eritrocitar” a declarat medicul Remus Mihalcea pentru Antena3.

Salvarea românilor care suferă de o formă severă a infecției COVID-19

”Noi nu venim să spunem că vom oferi doar circa 1000 de euro în tichete de masă celor care vor dona. Noi venim și spunem că îi vom convinge pe calea dialogului, a responsabilității, explicând cât de important e să ajute și alte persoane aflate în dificultate. Binențeles, ca și în alte state europene, vom acorda și un stimulent financiar. Nu e vorba de bani cash, e vorba de un stimulet în tichete de masă prin care donatorul își poate achiziționa alimente pentru a avea o masă mai bogată pentrui revenirea organismului, medicamente și alte întăritoare pentru organism. Suntem în pandemie, deci într-o situație excepțională. Chiar dacă, în timpuri normale, legislația privind donarea nu prevede și stimulente financiare, acum suntem într-o situație de excepție. Prin urmare, este nevoie de o excepție de la lege, pentru a salva cât mai multe vieți! Nu cred că ar fi normal să ne încurcăm în prea multe detalii birocratice și cutumiare, atunci când este vorba despre un interes superior : salvarea românilor care suferă de o formă severă a infecției covid 19”, a anunțat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Managerul Spitalului Colentina s-a îmbolnăvit de COVID la terasă și a fost pozitiv 4 săptămâni

”Era foarte greu să mă aleg cu această infecţie din cadrul spitalului nostru, întrucât avem echipamentele necesare pentru a ne proteja. Întâlnirea a avut loc în weekend sâmbătă, luni la prânz m-a sunat şi mi-a confirmat că în urma unei testări de rutină în cadrul spitalui a fost confirmat pozitiv. În momentul respectiv m-am dus acasă, m-am autoizolat până în momentul în care am dezvoltat o simptomatologie uşoară şi anume, febra. M-am testat, la prânz am aflat că sunt pozitiv şi m-am internat. Timp de şapte zile nu am mai avut simptome, totul a mers foarte bine. În a opta zi am dezvoltat o oarecare insufienţă respiratorie uşoară, cu dureri la nivelul pieptului, febră, moment în care medicii au decis introducerea unui tratament mult la agresiv decât am avut la momentul respectiv. Tratamentul a fost de 10 zile, simptomele au dispărut din a treia sau a patra zi a tratamentului” a povestit Remus Mihalcea la ”Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea”.