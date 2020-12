"Mâncătorul de femei" este bănuit de încă 2 crime! Criminalul în serie ar fi ucis în total 6 femei

Vasile Lavric a fost arestat preventiv la sfârșitul săptămânii trecute pentru cel puțin patru crime în serie, prima fiind comisă în 1995. Oficial, acesta este suspectat că a omorât trei surori și pe ultima sa concubină, însă acum există suspiciuni că ar fi avut de fapt nu mai putin de șase victime, conform gandul.ro.

Din datele adunate pana acum de anchetatori, se pare ca Lavric ar fi executat în tinerețe o pedeapsă cu închisoarea pentru viol.

Eliberat din penitenciar și-a întemeiat o familie, din care a rezultat și primul său copil. Mariajul nu a durat mult, însă. Femeia a decis să îl părăsească pe Lavric, însă, la scurt timp după pronunțarea divorțului, a sfârșit în ceea ce a părut un accident rutier. Peste acest caz planează acum suspiciuni legate de condițiile în care s-a produs tragedia, mai ales că Vasile Lavric este mecanic auto.

După decesul primei soții, rădăuțeanul și-a refăcut repede viața alături de o fată tânără, de la țară. În 1993, ea a murit, subit, la vârsta de numai 21 de ani, după ce ar fi suferit un atac de cord.

De atunci și până acum, alte patru femei apropiate bărbatului au dispărut fără urmă. Autoritățile îl suspectează pe bărbat de crimă în toate aceste cazuri dar până acum nu au existat niciodată suficiente dovezi pentru că acesta să fie trimis după gratii.

Alexandra Iordache, sora celor trei surori dispărute din Rădăuţi, presupuse victime ale "Mâncătorului de femei", Vasile Lavric, a povestit, într-o postare pe Facebook, calvarul prin care familia sa a trecut în ultimii 20 de ani, dar şi ameninţările pe care Lavric i le-a făcut pe când era doar o fetiţă.

In aprilie 2005 a disparut sora mea Nicoleta , sotia numitului Vasile Lavric , unicul suspect in cazul acesta , care a fost gasit vinovat pentru tentativa de omor asupra sotiei sale - in urma lovirii reptate cu ciocanul.

Fapt ce se intampla cu 5 ani inainte de disparitia ei si pentru care a primit 3 ani cu suspedare. Odata cu disparitia Nicoletei a inceput si calvarul fara margini si sfarsit.

Zile si nopti de stat in fata politiei din Radauti fara rezultat, mama era ameninta mereu de seful politiei din Radauti de la aceea data "daca nu taci si mai ragi ca vaca aici te bag la beci".

Erau prieteni. Lavric detinea si detine in apropierea casei noastre parintesti un service auto. Iar pe alta parte , cand s-au tratat cazurile de disparitie serios in tara asta?!

Ni se spunea lejer " se intorc ele sunt in Italia". Se intorc ele sunt in Italia", dar mama era amenintata cu cutitul de acest "distrugator de vieti" ca daca mai cauta fetele.

"Se intorc ele sunt in Italia" , dar eu pana la 18 ani am fost amenintata de acest individ: "Cresti, faci 18 ani si te omor sau vand si pe tine".

"Se intorc ele sunt in Italia" dar am fost terorizata. Terorizati.

Abuzati psihic si fizic. Eram dusi la politie din orice si din nimic- de catre acest Lavric ...chiar si pentru ca ne permiteam- uneori-sa ne imbracam in rosu.

Sub' pretextul ca" daca credeam ca fetele sunt moarte ne imbracam in negru. Oriunde ma vedea , imi radea in fata spunand"o sa te omor si pe tine"

Am mers la 16 ani cu inregistrarea in manuta la sectia de Politie din Radauti si un domn politist mi-a spus " sa vii cand iti pune mana-n gat". Da. L-am urat.

Nu am sa-l uit niciodata. Cum nu am uitat pe niciunul. Pentru comfortul lor personal au inchis ochii la toate nedreptatile pe care noi le traiam.Abia le induram de fapt.

Dragi domnilor politisti , sora mea Ramona a disparut la doua luni dupa Nicoleta , sora mea Ramona a scapat de la acest numit Lavric si a fugit la politie , dupa cum spunea agentul de politie care a vorbit cu ea" arsa cu tigarea pe tot corpul , vanata , plangea teribil si spunea ceva despre o crima " apoi a intrat Lavric si a luat-o de sub' ochii acestui domn ...

A fost si ultima data cand am mai auzit ceva despre Ramona. Au urmat, nopti , luni intregi si ani de plansete ale mamei, de disperare ...si de neputinta.

Eram ai nimanui. In mijlocul iadului.Si sufeream cumplit.

Am inteles atunci ca daca nu mi port grija nu ma va apara nimeni. Nu am putut simti frica pentru acest om si poate de aceea nu i-am starnit interesul de a-si finaliza amenintarile. Era singurul gram de demnitate pe care nu putea sa mi-l ia nici el , nici politia , nici altcineva .

Zilele trecute a disparut si a patra femeie , concubina acestuia , o femeie care fiindu-i alaturi -incerca sa-l protejeze denigrandu-ne familia si apare in mai multe reportaje - spunand despre surorile mele pe care nici nu le cunostea "sunt plecate la prostitutie in Italia"

O femeie care nu ne voia binele. Dar un om. A disparut. Din nou.Acelasi loc.

Acelasi suspect. Domnilor politisti din tara asta mare ........va rog opriti numaratoarea", a scris Alexandra Iordache în postarea de pe Facebook.