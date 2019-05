Manual de alegeri europarlamentare. Tu știi ce votezi pe 26 mai?

În Uniunea Europeană sunt 513 milioane de oameni în 28 de țări și se extinde. Fiecare țară este independentă și se autoguvernează.

Privită superficial, Uniunea Europeană funcționează precum o țară mai mare. Are o Capitală, are o monedă proprie, are o legislație comună pentru toți membrii.

Are organisme de conducere cu roluri specifice, deși denumirile creează mari confuzii. Avem Consiliul European și avem Consiliul Uniunii Europene, al cărui președinte este acum România. Există și Consiliul Europei, care nu face parte din UE și cuprinde și țări non-UE.

Mai sunt Comisia Europeană și Parlamentul European, unde se votează legile europene care ne hotărăsc viitorul. Aici doar se votează legle nu se fac.

Comisia Europeană face legile. Eurodeputații zic da sau nu. Cine sunt eurodeputații? 751 de cetățeni din toate statele membre aleși prin vot o dată la 5 ani. României i s-au repartizat 32 de locuri, adică 4,26% din totalul locurilor.

Ce pot face 32 de români acolo singuri? Nimic. Pentru asta există familiile europene: partidele-mamut la care se afiliază sau nu candidații pe care tu îi votezi. În acest moment există opt familii europene. Două dintre ele dein împreună mai mult de jumătate din locuri și se bat între ele.

Înainte de a vota, încercați să aflați în ce familie se va duce alesul vostru. Aflați ce vrea familia pe care a ales-o.

Într-o lume ideală, toți cei 32 de români care vor merge la Bruxelles se vor uni să apere interesele României și nu ale grupului politic.