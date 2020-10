Marcel Ciolacu a dezvăluit cine i-a făcut pozele de la restaurant

„Eu împreună cu șase membri ai familiei mele, pe 5 dintre ei îi cheamă Ciolacu și sunt toți amendați acum, nepotul meu, fiul meu, fratele, și o viitoare presupun noră, am ieșit să mâncăm la restaurant, seara. Nu e nicio restricție. Nu impune nimeni să porți mască, e și greu să mănânci cu masca. Suntem și în scenariul verde la Buzău. În acest timp, a venit domnul Tudose cu soția. S-au așezat la masă”, a povestit Marcel Ciolacu la Antena 3.

Cine l-a fotografiat, de fapt, pe Marcel Ciolacu

„În acele momente, s-au făcut poze de către o candidată a PNL de la Bacău. Foarte bine că le-a făcut. S-a dus, a anunțat 112”, a adăugat Marcel Ciolacu.

„Până să vină poliția, noi am despărțit mesele și ne-am apucat să mâncăm. A venit poliția, a constatat că există distanțarea. A doua zi, am vorbit cu poliția ”Domnule, vă trimit toate buletinele, am greșit. Mi-am cerut și scuze. E păcat că am dat un exemplu negativ. A fost un moment, dar a greși e omenește, a persevera e prostește. Cel mai rău îmi pare de exemplul pe care l-am dat și situația în care mi-am pus propria familie”, a încheiat liderul PSD.

Marcel Ciolacu, surprins la restaurant alături de mai multe persoane

Liderul social-democrat a fost fotografiat, alături de mai multe persoane, la o masă într-un restaurant din Buzău. Toate persoanele de la masă au fost amendate.

„În fapt, lucrurile stau așa: județul Buzău este în scenariul verde, fapt pentru care este permisă operarea restaurantelor la interior. De asemenea, conform legii, la masă nu este obligatorie purtarea măștii. Am luat masa împreună cu familia mea, iar, la un moment dat, au venit mai mulți colegi la masă cu noi.

Știu că nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru, chiar și pentru câteva minute. De aceea, am transmis astăzi dimineață poliției toate datele celor care au fost la masă. Voi plăti amenda. Este o regulă pe care trebuie să o respectăm toți”, a fost reacția social-democratului pe rețeaua de socializare la acea vreme.