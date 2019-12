"Vorbim de cele doua asumari cu care a venit domnul Orban in Parlamanet: cea pe legile justitiei si una din domeniul Transporturilor. Nu vom face sesizari pe fond. In primul rand vom face o sesizare pe forma. Luni, vor fi depuse aceste sesizari, un lucru care mi se pare normal din doua motive. In primul rand, a existat un referendum in Romania ca niciun Guvern sa nu mai schimbe legile din domeniul justitiei prin OUG sau asumari si primul lucru facut de Guvernul Orban a fost sa vina cu asumari in domeniul justitiei. Si atata timp cat exista legi in Parlamentul Romaniei, mai ales intr-o forma finala de dezbatere, nu poti sa treci peste Parlament. Documentele pe care le vom depune la CCR sunt gata. Luni, de dimineata, vom avea un Birou permanent National in care le vom aproba si vom discuta si pasii pe care ii avem de facut in cazul in care Guvernul Orban va continua acest artificiu de a evita Parlamentul si aici ma refer la OUG 114 si la Legea bugetului", a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.

Marcel Ciolacu anunță măsurile PSD împotriva Guvernului Orban: "Documentele pe care le vom depune la CCR sunt gata"