Marcel Ciolacu, după depunerea listei candidaților la europarlamentare: ”România nu-și permite să piardă vreo investiție”

PNL și PSD au depus lista candidaților la europarlamentare. Liderii alianței PSD-PNL au făcut declarații de la sediul BEC.

Vineri, liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au depus lista pentru europarlamentare la sediul BEC.

Zeci de susținători, echipați cu veste de campanie galbene și roșii i-au așteptat în fața sediului pe liderii alianței.

Premierul Marcel Ciolacu se arată încrezător și susține că alianța PSD-PNL va face tot posibilul pentru ca România să atingă obiectivele principale: aderarea la spațiul Schengen terestru și aderarea la OECD.

”Din acest moment, este oficial. Până acum, am trecut de la știri pe surse, la breaking news-uri, în acest moment este oficial: cele două partide au constituit o alianță electorală.

Am făcut o alianță electorală la fel cum am construit și o coaliție de guvernare. Nu am făcut-o nici pentru Partidul Social Democrat, n-am făcut-o nici pentru Partidul Național Liberal.

Am reușit împreună să depășim toate discuțiile interne și să arătăm și interiorul partidelor, dar, mai ales, să arătăm românilor că avem maturitatea politică de a lua o decizie nu pentru noi, ci o decizie pentru stabilitate, o decizie pentru dezvoltare într-un moment în care România nu-și permite să piardă vreo investiție, vreun ban european și vreo coerență când vorbim de aderarea integrală la spațiul Schengen și terestru, când vorbim de eliberarea vizelor pentru Statele Unite, și, nu în ultimul rând, când vorbim de aderarea la OECD.

Acestea sunt proiectele mari pentru care, de fapt, am creat această alianță electorală și după ce românii vor decide prin vot, pentru că, întotdeauna, românii au dreptate, vom vedea după data de 10 iunie deciziile politice ulterioare.

Din punctul meu de vedere, atât eu, cât și domnul președinte Nicolae Ciucă am făcut ceea ce este corect pentru România și pentru români și am dat dovadă de maturitate politică și cred că am depășit momentul în care România trebuie să trăiască mai ales în timpul campaniilor electorale, în circ, în scandal, și întotdeauna, să folosim și să împingem românii de a vota contra.

Este un moment în care noi venim cu o ofertă administrativă pentru Capitala României, o capitală europeană, vorbim de o ofertă europeană pentru alegerile europarlamentare, vorbim cu o ofertă de stabilitate, de construcție și nu mai îndemnăm românii să voteze contra unui partid sau a altui partid”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la sediul BEC.