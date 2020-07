A reacționat după ce președentele Klaus Iohannis a acuzat PSD pentru creșterea numărului de cazuri de Covid-19 din ultimele săptămâni: ”Este inadmisibil așa ceva. Au un Guvern cu drepturi depline, un președinte PNL-ist. Asta dovedește președintele Iohannis: nu devine odată președintele românilor, devine președintele PNL. Au Guvern, au premier, au ministrul Sănătății, de Interne, au șefi la DSP-uri, toate entitățile implicate în gestionarea pandemiei sunt ale PNL-ului. Cum poți să vii și să minți o țară întreagă că opoziția este de vină? Ce nu face PSD-ul? Nu face teste de Covid, nu comunică datele, nu a stabilit restricțiile pentru populație, protocoalele de testare?”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o intervenție telefonică, în emisiunea Sinteza Zilei, la Antena3.

Marcel Ciolacu, dezvăluiri incredibile la Sinteza Zilei: ”Iohannis nu poate să recunoască...”

Liderul PSD spune că încercarea președintelui de a da vina pe PSD este o ”ticăloșie și o încercare de manipulare grotească” și susține că niciun președinte european nu își permite un astfel de atac la adresa opoziției.

”Se dovedește că interesele Guvernului n-au fost altele decât să facă alegeri, să fure, mai nou (am văzut raportul Curții de Conturi) și să-și împartă funcții”, a mai afirmat Ciolacu.

Întrebat de realizatorul Mihai Gâdea cine este vinovat de gestionarea greșită a pandemiei, liderul PSD a afirmat: ”Acest guvern are credibilitate zero, nimeni nu-l mai crede, nu au venit cu nimic concret, au venit cu chefuri făcute de lideri, cu miniștri la întâlniri fără să respecte, cu premier la băutură în biroul lui, cine să te mai creadă?

În loc ca președintele să facă un apel la toată lumea să redevenim niște parteneri normali, el vine că aducă acuze și să-și creeze dușmani, în fața sociețății, fiindcă nu iese din logica electorală. Nu poate să recunoască că acest guvern este cel mai mare eșec al României de după 1989.”, a mai declarat Ciolacu, referindu-se inclusiv la situația economică.

Moțiune de cenzură împotriva guvernului Orban, în 2 săptămâni

Marcel Ciolacu a anunțat astăzi că va depune moțiune de cenzură, până cel târziu la jumătatea lui august.

Am spus că nu vom depune moțiune de cenzură cât timp este stare de alertă. Lucrurile s-au agravat pe zi ce trece. Am tot sperat că va exista o comunicare. Am avut o teamă că dacă vom depune o moțiune de cenzure vom crea un haos și mai mare. Mai mare haos decât este acum nu se poate.”, a mai spus președintele interimar al PSD.

Marcel Ciolacu speră să beneficieze de sprijinul tuturor formațiunilor politice din opoziție și este convins că moțiunea de cenzură va trece în Parlament.