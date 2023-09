Marcel Ciolacu: "Niciun om de rând nu va fi afectat de măsurile fiscal-bugetare pe care le-am luat în noua lege"

„Am discutat, astăzi, la #Hunedoara cu liderii de sindicat de la Complexul Energetic despre soluțiile pe care Guvernul le are pentru situația angajaților CEH! Am convocat luni o ședință extraordinară de Guvern pentru a aloca fondurile necesare salvării celor 2.000 de locuri de muncă. Este doar un prim pas pentru a rezolva problemele oamenilor de la Complexul Energetic Hunedoara. Ei sunt în centrul preocupărilor noastre, chiar dacă România are de respectat angajamente europene!” Premierul Marcel Ciolacu, președintele #PSD