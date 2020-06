Marcel Ciolacu susține că PSD nu va vota starea de alertă, dacă va avea aceeași formă ca în urmă cu o lună

Cioacu a spus, în urma unor discuții cu Raed Arafat, la care au participat și liderii USR, Pro România, UDMR, că s-a ajuns la concluzia că spitalele trebuie deschise bolnavilor cronici.

„Am picat de acord că spitalele trebuie deschise bolnavilor cronici, limitarea spitalelor suport COVID în perioada următoare, deoarece avem exemple de spitale suport COVID care nu au niciun pacient, iar localitățile respective nu mai beneficiază de asistență medicală. Trebuie să meargă zeci de km către cel mai apropiat spital”, a spus Ciolacu.

Exemple în acest sens ar fi spitalele din Râmnicu Sărat, Mioveni sau Caracal, a spus Ciolacu.

„Nu considerăm că este nevoie de stare de alertă pe întreg teritoriul României. Ținând cont de aceste excepții, de purtarea măștilor în locuri închise, distanțarea de 1,5 metri, lucruri care mi se par corecte și pe care le susținem și noi”, a adăugat liderul social-democraților.

Ciolacu mai spune că PSD nu va vota starea de alertă, dacă va avea aceeași formă ca în urmă cu o lună.

„Dacă starea de alertă va fi aceeași formă ca acum o lună, sub ncio formă PSD nu o să o voteze. (...) Putem veni cu alte soluții, putem veni cu o lege. (...) Nu vom lăsa un vid legislativ. Eu nu sunt Ludovic Orban. Vom găsi o soluție să existe un cadru legislativ care să acopere acest lucru. Nici eu nici colegii mei nu o să punem în pericol viețile oamenilor, dar sub nicio formă nu o să mai votăm anumite aberații pe care Guvernul vrea să le trimită la Parlament sub această mască și această amenințare că dacă nu votați și se întâmplă ceva rău, voi sunteți de vină, Parlamentul. Nu merge”, a spus Ciolacu.