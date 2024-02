Marcel Ciolacu, despre vila RAAPPS modernizată cu 7 milioane de euro: "Am aflat din presă aceste sume"

Marcel Ciolacu, premierul României şi preşedintele PSD, a făcut primele declaraţii, astăzi, despre vila RAAPPS modernizată cu 7 milioane de euro.

Controversa momentului este reprezentată de vila RAAPPS modernizată cu 7 milioane de euro şi pentru cine este pregătită. Totul a ieşit la iveală după o anchetă Recorder, în care jurnaliştii au arătat că vila de pe bulevardul Aviatorilor din Bucureşti este o prioritate pentru RAAPPS, iar sumele de bani investite pentru modernizare sunt uriaşe.

Premierul Marcel Ciolacu, cel care se află la conducerea Guvernului, inclusiv a RAAPPS, instituţie aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, a declarat, astăzi, că a aflat din presă despre investiţia făcut la vila de pe bulevardul Aviatorilor.

'Nu ştiu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane. Am aflat şi eu, ca dumneavoastră, din presă, aceste sume. Este o vilă a RAAPPS-ului. Nu este nici prima, nici ultima unde se fac investiţii. Ele au fost renunţări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru preşedinte sau nu, sau pentru alt demnitar.

Se desfăşoară (n.r. lucrările) prin RAAPPS. Secretariatul General are în subordine RAAPPS, care face licitaţie. Depinde câţi metri pătraţi are, pentru că dacă este la peste 10.000 de metri pătraţi nu ştiu cât de gigantică este investiţia. Acelaşi lucru am avut o discuţie şi cu Vila Lac 1, şi v-am spus că din punctul meu de vedere nu este în acest moment o prioritate pentru Guvernul României", a declarat Marcel Ciolacu.