Marcel Vela face apel la calm și solidaritate: "Decretarea stării de urgență e în interesul cetățenilor"

"Președintele României a anunțat că la începutul săptămânii se va decreta starea de urgență în România. E o măsură pe care multe țări europene, afectate de coronavirus, au luat-o în interesul cetățenilor lor. Începând de aseară am lucrat non-stop pentru a transmite azi premierului, spre aprobare, nota pentru fundamentare ce va fi prezentată domnului președinte în vederea emiterii decretului. Știu că starea de urgență presupune pentru toți schimbarea modului de viață, dar și un moment de frică și neînțelegere. Acest lucru e pentru binele tuturor.

Vreau să fac un apel la calm și solidaritate. E momentul să fim uniți, toleranți și să ajutăm fiecare, după puteri. Starea de urgență ne va permite să luăm cele mai potrivite măsuri pentru prevenirea coronavirusului. E nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dvs. Trebuie să acționăm cu calm, cu responsabilitate și cu grijă față de cei din jur. Fiecare dintre noi poate contribui", a spus Vela.

Ministrul de Interne recomandă evitarea deplasărilor, limitarea contactului cu alte persoane și informarea din surse oficiale.

"Vă rog să evitați deplasările care nu sunt absolut necesare, limitați contactul cu alte persoane, informați-vă doar din surse oficiale, nu contribuiți la propagarea mesajelor de panică, susțineți eforturile autorităților. Cu toții acționăm pentru limitarea infecției cu noul virus".

Marcel Vela a afirmat că au fost luat toate măsurile care s-au impus la nivel național și că în momentul de față situația este sub control.

"Situația e sub control tocmai pentru că am luat măsuri din timp, am suspendat transporturile din Italia, am închis școlile, am limitat întâlnirile publice", a mai precizat ministrul.