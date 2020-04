Vela: Pentru voi, care vă gândiți că puteți tăia ilegal din pădurile țării, vă spun răspicat: opriți-vă!

”Dragi prieteni și camarazi,

Mi-ați trimis foarte multe mesaje prin care îmi spuneați să iau măsuri împotriva tăierilor ilegale de păduri.

Deși ne aflăm într-o perioadă dificilă, în care eforturile angajaților MAI sunt concentrate pentru a trece cu bine și cât mai repede peste această pandemie, vreau să vă asigur că nicio clipă nu am uitat ce am promis.

Cât voi îndeplini o funcție publică voi lupta cu toate puterile mele pentru protejarea pădurilor României.

Acest obiectiv, pe care îl am eu și partidul din care fac parte, rămâne prioritate indiferent de ce criză avem sau nu.

De altfel, așa cum ați văzut, prin ordonanță militară am cerut efectivelor MAI și ale celorlalte instituții implicate să crească vigilența și să aplice legea imediat și fără ezitare.

Pentru voi, care vă gândiți că puteți tăia ilegal din pădurile țării, vă spun răspicat: OPRIȚI-VĂ!

Opriți-vă acum până nu este prea târziu!

Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele și gândurile transmise și vă asigur că voi rămâne mereu același român cu gândul, inima și sufletul alături de Patrie!

Dumnezeu să binecuvânteze acest pământ și pe toți românii!”, scrie Marcel Vela pe rețeaua socială.