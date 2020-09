Maria Dragomiroiu, mesaj de suflet pentru alegători: „Este dreptul nostru, speranța prin acest vot este că va fi mai bine. Să ne ajute Dumnezeu”

Maria Dragomiroiu este plină de energie, are timp și de spectacole, și de nepoți și sfătuiește toți românii să-și găsească echilibrul în sânul familiei.

Artista a îndemnat românii să meargă la vot: „Merg la vot, cum să nu? Este dreptul nostru, speranța prin acest vot este că va fi mai bine. Să ne ajute Dumnezeu, să ne dea gândul cel bun. Cred că Dumnezeu ne-a încercat cumva în perioada asta, ca să ne dezmeticim puțin și să înțelegem rostul vieții pe acest pământ, să fim mai buni, mai toleranți, să vorbim mai multe și să facem mai multe.

Maria Dragomiroiu: „Am învățat să mă iubesc puțin și pe mine”

Cântăreața de muzică populară a povestit și despre spectacolele reluate după pandemie: „Am reluat spectacolele, am fost la mare. Soțul meu este unul dintre marii impresari ai acestei țări, câte 200 de oameni, câte 150, nu mai era acea bucurie a faptului că vrei să te îmbrățieșezi dar lumea a respectat regulile, nu a mai cerut să facă poze, am avut controale, veneau polițiști să vadă dacă sunt respectate regulile.

Am învățat să mă iubesc puțin și pe mine, să am grija mai mult și de mine pentru că toată viața am fost numai pe drumuri, cu geamnatanul în mână, la gară la avion, în mașină”.

Artista a oferit un sfat din suflet românilor afectați de pandemie

„Îi sfătuiesc să încerce să se mențină în echilibru pentru că nu-i poate ajuta nimeni, decât ei să se roage la bunul Dumnezeu și să fie împreună cu cei dragi, cu familia, care este cea mai importantă, te sprijină și la bine și la rău. Să nu uite câtecul, cântecul popular, este leagănul sufletului și cu el sunt convinsă că puteți trece mai ușor peste toate”, a mai spus Maria Dragomiroiu la Antena 3.

