Maria Grapini, mărturisiri despre magia sărbătorilor, din Strasbourg, Capitala Crăciunului | ”În copilărie, nu aveam brad, ne puneau o crenguță”

Europarlamentarul Maria Grapini i-a făcut mărturisiri colegei noastre Sabina Iosub despre bucuriile pe care le i aduc sărbătorile de iarnă, chiar din Capitala Crăciunului, Strasbourg.

Europarlamentarul Maria Grapini a vorbit cu Sabina Iosub despre magia sărbătorilor de iarnă, chiar din Capitala Crăciunului, Strasbourg.

”Eu fac toată mâncarea de sărbători”

”Pentru mine, cea mai bună relaxare e că eu fac toată mâncarea de sărbători și în fiecare zi, asta eset de când am plecat de la părinții mei, în fiecare zi de Crăciun am alți oaspeți, prima zi - familia, copiii, nepoții, cuscrii, sora; în a doua zi - verișorii și mătușa și în a treia zi - finii. Și eu trei zile de Crăciun pun masa. Am 15 fini de cununie și 15 de botez.

”Este o tradiție”

Este o tradiție să fac aceste întâlniri în cele trei zile de Crăciun. A treia zi, Sfântul Ștefan, era și ziua lui tata și la noi acasă venea toată mahalaua, așa era acolo la sat.

De când a crescut Ana, nepoțica mea, fac și biscuiții de Crăciun”, a mărturisit Maria Grapini.

Secretul pentru cei mai buni biscuiți de Crăciun

”În primul rând, îți trebuie untură de porc, ca să faci aluatul fraged. Îl faci de cu seară, îl lași la rece și iese cel mai fraged aluat. Oricât ai încerca cu unt sau cu smântână, nu-ți iese la fel de fraged”, A spuS europarlamentarul.

Urarea de sărbători a europarlamentarului Maria Grapini pentru români

”Urarea mea este, în primul rând, să fie sănătoși, să aibă puterea să se bucure, să se bucure de zilele libere. Zilele acestea de sărbători, de Crăciun, de Anul Nou sunt binevenite, pe lângă faptul că avem timp să stăm cu familia, pentru că mulți lucrăm, mulți au o parte din familie plecată afară, vin cu ocazia sărbătorilor și ce frumos este când stai în jurul mesei cu o cană cu vin tradițional.

Așadarm eu le doresc la mulți ani, sănătate, bucurii și să nu uite că fiecare zi este prețioasă. Să se bucure de fiecare zi.

”FIecare zi este prețioasă”

Până la urmă, asta este viața, o înșiruire de zile cu lucruri mai bune, cu lucruri mai puțin bune, dar trebuie să alegem partea bună, să ne încărcăm pozitiv, că da, se poate. Ce nu am reușit azi, să reușim mâine. Ce nu am reușit anul ăsta, să reușim anul viitor”, este mesajul de sărbători al Mariei Grapini.