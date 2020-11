Românca suspectă în 'jaful secolului' din Anglia neagă, printre înjurături, orice implicare. Complimentul pe care i l-a adresat anchetatorului

Procesul este în derulare într-o instanţă de judecată din Londra iar juraţilor li s-au arătat, printre alte probe, şi fotografia pe care Meşter a postat-o pe Facebook şi în care poate fi observat, la gâtul femeii, un colier similar celui furat de reşedinţa modelului Tamara Ecclestone (foto galerie).

Seria de jafuri în care sunt acuzaţi patru români a avut loc în decembrie anul trecut. Conform procurorilor, în planificarea spargerilor au fost implicaţi, în diverse momente, Alexandru Stan, 49 de ani, Maria Mester, 47 de ani, Sorin Marcovici, 53 de ani şi Emil Bogdan Savastru, 30 de ani. Ultimul este fiul Mariei Meşter.

Reţinuţi de poliţie la câteva zile distanţă, toţi patru au negat acuzaţiile.

Jafurile au vizat reşedinţa fostului patron al echipei de fotbal Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, decedat în 2018 într-un accident de elicopter, precum şi domiciliul lui Frank Lampard, antrenorul clubului Chelsea, şi pe cel al Tamarei Ecclestone, model, fiica fostului şef al Formulei 1, Bernie Ecclestone. Prada în urma acestui ultim jaf se ridică la 25 de milioane de lire.

Arestată pe aeroport, cu cereii furaţi în urechi

Maria Meşter a fost arestată pe 31 ianuarie, pe aeroportul Stansted. La momentul arestării, ea purta cerceii în valoare de 66 de mii de lire sterline, furaţi din reşedinţa Ecclestone, situată în Kensington, pe aşa-numita "alee a miliardarilor".

Presa londoneză, care o numeşte "prostituată" pe Meşter, menţionează că aceasta ar fi negat, în cuvinte triviale, acuzaţiile privind implicarea în spargerea şi jaful de la locuinţa Tamarei Ecclestone.

"N-am avut de-a face nici cât un ... cu asta", a declarat ea, conform interogatoriului prezentat în instanţă (expresia trivială în limba engleză, atribuită femeii de presa britanică, fiind "I've had f*** all to do with it").

"-Poţi să-mi spui de ce apari pe imaginile camerelor de supraveghere?" o întreabă la un moment dat anchetatorul Glen Peach pe Maria Meşter. Românca a refuzat să comenteze. Cât priveşte cerceii pe care îi purta la momentul arestării, Maria Meşter a spus că "nu-i are din Londra". "-Dacă aş fi furat (bijuterii de) 50 de milioane de lire, m-aş fi întors în Anglia"? a încercat ea să se apere. "-Da, pentru a ajuta la vinderea lor", i-a răspuns poliţistul. "-Ştiu ce doreşti, ştiu că îi vrei pe cei mari (implicaţi în jaf, n.r.), n-am de-a face cu asta nici cât un ... ", a fost replica femeii.

La fel ca şi în cazul bijuteriilor pe care le avea asupra sa în momentul arestării, Meşter nu a putut oferi o explicaţie convingătoare pentru faptul că, după seria de jafuri, a făcut cumpărături de mii de euro din magazinele de lux Hermes şi Louis Vuiton.

Daily Mail mai notează că românca a încheiat interogatoriul complimentându-l pe anchetator pentru ochii săi albaştri şi cerându-i acestuia o ţigară.