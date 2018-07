Marian Drăgulescu, dat afară din lotul național de gimnastică

Desemnat drept cel mai valoros gimnast român al anului trecut, Marian Drăgulescu (37 de ani), multiplu campion mondial şi european, a fost dat afară din lotul național de gimnastică care va participa la Campionatele Europene de la Glasgow, scrie Jurnalul.ro.

„Marian Drăgulescu a fost dat afară aseară din lotul național de gimnastică, motiv pt care va protesta azi în fața MTS întinzând pe trotuar tricolorul presarat cu cupele si medaliile obținute pt România. Acesta deține opt titluri mondiale, zece europene (recorduri absolute la noi în sporturile olimpice), plus un argint si doua bronzuri la JO. Marele sportiv a primit avizul "apt pt efort" al medicilor cardiologi după ce a trecut peste o ablație, dar FRG nu vrea sa riște. "Marocanul" e dispus chiar să concureze pe propria semnătură, a mai făcut-o în trecut, deși nu e necesar. Cel mai faimos gimnast român nu își va putea apăra peste trei săptămâni, la Glasgow, medaliile europene (aur și bronz) cucerite anul trecut la Cluj”, scrie Dorin Chioțea într-o postare pe Facebook.

"Vreau șansa legală de a participa pe propria răspundere la Campionatul European Glasgow 2018! FRG nu mi-o acordă!!! Salutare dragilor, mă confrunt cu o situație fără precedent, în urmă cu o lună și jumătate am făcut o intervenție chirurgicală, în tot acest timp am respectat toate protocoalele și am trecut toate testele, inclusiv la institutul de medicina sportivă. Am scrisoarea de la medicii care m-au operat, că pot concura la Campionatele europene fără nici un risc", a scris Drăgulescu, pe Facebook.