Marian Vanghelie, primele declarații după ce DNA i-a clasat dosarele: Se căutau formule să fiu arestat!

„S-au clasat două dosare penale care mi-au fost făcute din anul 2014. Aș face o mică paralelă ca să înțeleagă, aceste dosare au fost făcute înaintea celui în care am fost arestat. În acel moment, se căuta o formulă în care să fiu arestat. Unul dintre ele cred că-l știți, a fost mediatizat, cel cu generalul Iliescu. Aș vrea să vă vorbesc despre al doilea, pentru că este mai important. În al doilea am fost amenințat că voi fi arestat, că nu vreau să dau declarații”, a spus Vanghelie.

„Acum 4 ani când am candidat, am fost chemat exact după ce mi-am depus candidatura, pe data de 5 mai, am fost chemat dacă vreau să dau declarații. Am spus că nu dau declarații, v-am dat dumneavoastră (n.r., jurnaliștilor) declarații jos, când am coborât de la DNA. Ce credeți, două persoane care nu au datele, despre care nu știm cine sunt, au spus că au aflat că am luat 2.500.000 euro șpagă într-un hotel. Eu i-am spus procurorului că dacă dânsa face dovada că am intrat în vreun hotel în perioada aia, în România, eu o să recunosc fapta, restul nu am ce să declar. Drept dovadă, după 5 ani de zile de hărțuire, după tot felul de chemări la DNA și încercând tot felul de lucruri cu mine în toată această perioadă, ce credeți? Fapta nu există”, a continuat Vanghelie.

„Vine al treilea procuror care spune că fapta nu există. Clasarea cauzei este cu litera A, fapta nu există, achitare totală. Nu a existat luare de mită, nu a existat nicio întâlnire, nu a existat nimic din ceea ce au spus cele două personaje sinistre pe care nimeni nu le cunoaște”, a mai spus fostul primar din Sectorul 5.

Vanghelie: Mă pregătesc să candidez

Marian Vanghelie a declarat la începutul lunii iulie, la Antena 3, că se gândește serios să candideze din nou la primărie. Vanghelie și-a încheiat ultimul mandat de primar al Sectorului 5, în anul 2016, dar în tot acest timp gândul de a revenit în prim-planul politicii românești nu i-a dat pace deloc.

"Mă pregătesc să candidez. Tot am văzut că domnul Ponta vrea să-și anunțe candidatura și cred că mă decid să candidez până la urmă pentru că ar trebui să vedem într-adevăr dacă totuși un om care a condus Partidul Social Democrat, am fost coleg cu el, primul ministru pus de PSD, e adevărat că n-a votat niciodată, așa a spus întotdeauna că nu a votat candidații la președinție ai PSD, nici pe Ion Iliescu, nici pe Mircea Geoană, dar e un social-democrat, așa vrea dânsul să se numească.

Asta m-a stimulat și vreau să văd dacă poate să ia mai multe voturi ca mine. Sunt tare curios. Dânsul tot spune că eu mint, că eu nu știu ce... Să vedem cine minte dintre noi sau cine a mințit până acum și cine a avut demnitatea să spună lucrurilor pe nume și cine a făcut ce a făcut", a spus Marian Vanghelie.