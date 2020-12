Măriuca Ivan (Crucea Alb-Galbenă România), ajutorul nesperat pentru bătrânii bolnavi

Spitalele din toată ţara fac faţă cu greu numărului mare de infectaţi cu COVID-19, dar cine se mai îngrijeşte de bolnavii cronici? Statul nu a creat un sistem complementar de îngrijire la domiciliu a acestora.

Măriuca Ivan a renunţat la banii insuficienţi acordaţi de Casa de Sănătate pentru decontarea acestui serviciu şi dezvoltă sistemul din fonduri europene în parteneriat cu autorităţile locale. Spune că nu şi-a imaginat vreodată ca în atâţia ani, România, ca stat, nu va multiplica modelul şi nu îl va implementa la nivel naţional.

De când se ştie, Măriuca Ivan este la datorie. Ea este cea care a pus bazele nursingului şi îngrijirii la domiciliu în România. Pentru asta, acum 24 de ani şi-a lăsat jobul la Ministerul Sănătăţii şi a pornit lupta grea cu sistemul din care ea însăşi făcuse parte.

"Să nu crezi că Ministerul Sănătăţii are o relaţie extraordinară cu Casa. O opinie avea Ministerul Sănătăţii, o opinie avea Casa. Să nu crezi că a fost uşor să îi pui pe amândoi la aceeaşi masă. Şi totuşi, am reuşit să îi pun pe amândoi la aceeaşi masă. Am făcut chiar o conferinţă la Sofitel pe care nu o să o uit niciodată, în care am adus ministrul Sănătăţii din Belgia. Şi a venit şi ministrul Sănătăţii din România, care a stat un sfert de oră, a promis marea cu sarea şi a plecat.

Eu, şase ani am bătut la uşile autorităţilor ca să introducem îngrijirea la domiciliu după modelul belgian. Casele de Asigurări de Sănătate au început să deconteze serviciile şi a fost cel mai grozav pas pentru îngrijirea la domiciliu", a declarat Măriuca Ivan.

Măriuca Ivan, femeia care luptă pentru bătrânii bolnavi din România

Dar bucuria izbândei a fost scurtă pentru că fiecare schimbare de guvernare a însemnat noi războaie de dus cu mentalităţi învechite şi un sistem inert.

"Eu credeam că acest model, de 24 de ani, construit cu un guvern belgian, construit cu cea mai grozavă care face îngrijiri la domiciliu în Belgia, care are 6.000 de angajaţi şi înfiinţată din 1937, de când s-a născut regina lor, credeam că noi, după atâţia ani, vom fi aleşi, vom fi luaţi de model pe plan naţional şi statul român va construi un model după noi.

Pentru că eu nu am gândit ca doar un proiect de Bucureşti sau Braşov, nu. Eu m-am bătut pentr un proiect de ţară, dar nu a fost nimeni să mă vadă. Cred că avem reprezentanţi care nu îşi iubesc ţara şi nu îşi iubesc românii. Dacă nu faci totul cu iubire, cu dăruire, cu determinare, cu perseverenţă, nimic nu iese bun", a mai explicat Măriuca Ivan.

Lupta continuă doar prin proiecte europene, elveţiene, ale altor fundaţii finanţatoare sau autorităţi locale. În plus, Măriuca Ivan le mai oferă bătrânilor şi un alt serviciu: Butonul roşu pentru cazuri urgente.

În jur de 2.000 de pacienţi sunt beneficiari acum. Echipa cunoaşte antecedentele medicale şi face un triaj înainte de a fi transferat pacientul către 112.

Măriuca Ivan spune însă că pandemia a arătat clar că singura şansă de a degreva spitalele de pacienţii cronici este îngrijirea la domiciliu. Şi până ce sistemul îi va răpune tenacitatea şi energia de a face bine, Măriuca spune că va lupta ca îngrijirea la domiciliu să devină un serviciu oferit de statul român din oficiu.