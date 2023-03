Marius Budăi, anunţ despre salariile românilor şi creşterea vârstei de pensionare

Marius Budăi, ministrul Muncii, a oferit detalii despre salariile românilor şi creşterea vârstei de pensionare.

Sursa foto: Hepta | Arhiva Antena 3 CNN

Întrebat dacă are în vedere să creșteți vârsta de pensionare în curând în România, Marius Budăi, ministrul Muncii, a spus:

"Nu, sub nicio formă. Este o trimitere în PNL la acest subiect. Eu cred că în România problema este cu totul și cu totul alta. Noi trebuie să luptăm foarte mult să creștem speranța de viață în România și mai ales speranța de viață sănătoasă, după care să vedem și dacă este oportun sau nu să începi astfel de discuții", a spus Marius Budăi pentru Antena 3 CNN.

Legat de legii salarizării şi o nouă majorare a salariului minim şi in 2023, ministrul Budăi a spus:

"În acest an noi am avut discuție și la sfârșit, în decembrie 2022 am avut o hotărâre de guvern a discuțiile cu partenerii sociali în Consiliul Național Tripartit, unde s-a crescut salariul minim de la 2.550 lei la 3.000 lei cu 200 lei din cadrul celor 3.000 lei ne-fiscalizat.

Deci am înțeles și statul să vină în sprijinul mediului privat cu această măsură, plus cu discuțiile pe care le-am avut cu partenerii sociali din domeniul construcțiilor s-a ridicat salariul minim în construcții de la 3.000 la 4.000.

"Consider că salariul minim trebuie să crească"

Consider că salariul minim trebuie să crească, o să fie o creștere în continuare, însă această creștere nu poate fi de pe o zi pe alta, pentru că stricăm planurile de business al mediului de afaceri și aceste lucruri trebuie făcute doar prin dialogul cu mediul de afaceri. Vedem în acest an dacă mai este oportună o creștere din punct de vedere financiar pentru salariați, dar trebuie să avem aceste discuții. Deocamdată nu, nu se pune problema.

Despre legea salarizării din sistemul public, suntem în discuții cu fiecare minister în parte acum, agreem solicitările dumnealor, le concentrăm într-un material, facem o analiză de impact împreună cu Banca Mondială, avem o linie de dialog ulterioară și o direcție de demers, pornind de la a viza pe legea 153, după care declanșăm discuțiile cu partenerii sociali, cu sindicatele, pentru că așa este normal să avem partenerii sociali", a mai spus Marius Budăi, ministrul Muncii.

"Mă asigur că drepturile românilor din diaspora sunt respectate"

Întrebat în continuare ce soluţii s-au găsit pentru românii care lucrează în Spania, ministrul Marius Budăi a spus:

"În primul și în primul rând, vreau să vă spun că mi-am făcut un obiectiv în a vizita țările, state membre ale Uniunii Europene pentru a discuta cu comunitățile noastre de cetățeni români și pentru a le afla în primul rând problemele, a informa despre drepturile dumnealor și să mă asigur că drepturile sunt respectate, chiar dacă au ales să muncească și să trăiască dincolo de granițele țării românii din diaspora sunt România.

Anul trecut am avut în noiembrie 2022 o ședință comună de Guverne, unde am semnat un memorandum de înțelegere cu dna Iolanda Diaz, privind cele două domenii de competență ministerială, și anume ocuparea forței de muncă și inspecția muncii și respectiv, colaborare a între agențiile noastre şi am simțit nevoia să completăm cadrul legislativ.

1.000.000 de cetățeni români lucrează în Spania

Avem în jur de 1.000.000 de cetățeni români în Spania, din care 350.000 sub contributori direcți, cu acte, înregistrați la domeniul de securitate socială un în această țară.

Tot în cadrul vizitei oficiale de acum am vizitat și o fabrică a unui întreprinzător român unde lucrează 120 de cetățeni români. După care am avut o întâlnire la un depozit de retail, unde toate produsele din România care sunt comercializate aici ajung în 1.200 de puncte de desfacere unde cetățenii români pot să le achiziționeze.

Am avut o întâlnire cu Prea Sfințitul Timotei din Spania și am discutat despre comunitatea românească, iar seara, în cadrul Ambasadei Române, cu sprijinul domnului ambasador George Bologan, am avut o întâlnire cu reprezentanții comunității, cu mai multe ONG-uri de cetățeni români din Spania, unde am discutat despre problemele dumnealor, despre modul în care putem să le venim în sprijin și, în general, despre viața comunității românești din Spania", a mai spus ministrul Muncii, Marius Budăi, pentru Antena 3 CNN.