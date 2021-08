Marius, un tânăr tată din Bucureşti, are nevoie de ajutor pentru a supravieţui unei boli cumplite

”Totul a început la sfârșitul anului 2017, când am aflat că soțul meu a fost diagnosticat cu ADK pulmonar stadiul IV.

Le mulțumim celor din familie, tuturor veciinilor și prietenilor care ne-au ajutat să ajungem în Turcia la Spitalul ACIBADEM unde a urmat investigații, pet-ct, biopsie, tratament cimioterapie, doar 2 ședințe până când au ieșit analizele de la biopsie și ne-au arătat că are ALK-pozitiv și s-a putut încadra la acele pastile ”deștepte" cum le spun cei din Turcia în cancerul pulmonar.

Totul a decurs bine, a avut rezultate bune, a mai avut o recidivă în 2019, dar am fost la control, ne-au dat o altă linie de pastile, cea de-a doua, și am continuat cu ea până anul acesta în Februarie, când a avut o altă recidivă la ficat...Am stat undeva cam 4 luni fără tratament din cauza situației financiare, dar cu ajutorul celor din jur am ajuns din nou în Turcia, pe 29 iunie, unde a trebuit să facă o nouă biopsie și un petc-ct pentru a vedea situația în care este. Binențeles că după o pauză fără nici un tratament, rezultatele au arătat că are multiple metastaze în mai multe părți ale corpului. Doctorul a decis să facă 4 cure de chimioterapie+imunoterapie, la interval de 21 de zile, după care va face din nou un pet-ct să vedem evoluția.

Până în momentul de față, am reușit să mergem pentru două cure de tratament, fiecare costând 5000€.

Pe data de 16 August este programat la a treia ședință de tratament, însă nu ne mai permitem financiar să ducem la capăt tratamentul.

”Orice sumă este importantă pentru noi”

În aceste momente grele, avem nevoie de ajutorul tuturor, în limita posibilităților fiecăruia!!! Orice sumă este importantă pentru noi!

Nimic nu e mai de preț decât sănătatea!!!

Va rugăm din suflet, pe cei care puteți, să ne ajutați să trecem cu bine peste aceste momente dificile, în momentul de față nu avem nici un ban strâns și mai sunt doar 10 zile până când trebuie să strângem suma necesară!

Va mulțumim!

Asociația cancerul se vindecă

Banca Transilvania

RO23BTRLRONCRT0545121201

Codita Marius

Raiffeisen Bank

RO26RZBR0000060018081016”, a scris soția lui Marius într-o postare făcută pe Facebook.

