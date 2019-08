Mărturia care ridică alte semne de întrebare în cazul Caracal. Ce le-a spus fiul lui Dincă procurorilor

Unul dintre cei trei fii ai lui Gheorghe Dincă le-a spus procurorilor că nu avea o relație bună cu tatăl său pentru că era o persoană complicate și mereu căuta motive să facă observații. De asemenea, acesta a spus că în ziua în care Alexandra Măceșanu a fost răpită, a văzut doi bărbați ieșind din curtea inculpatului. Aceeași declarație a făcut-o și fiica presupusului criminal, Daniela Dincă.

Declarațiile fiului lui Dincă în fața procurorilor:

„În anul 2002 am plecat de la domiciliu împreună cu fratele meu, Dincă Mihai Adrian, în Italia, orașul Vicenza, unde eram așteptați de tatăl nostru, Dincă Gheorghe, care lucra de câteva luni în domeniul construcțiilor la o firmă. Aici ne-am angajat cu ajutorul tatălui nostru ca muncitori necalificați. Am lucrat la o firmă de construcții împreună cu tatăl și fratele meu aproximativ 10 ani. La domiciliul din Mun. Caracal, strada Craiovei, nr. 169, a rămas mama mea, Dincă Elena, împreună cu un alt frate, pe nume Dincă Ionuț Tiberiu, care după aproximativ 5-6 luni a venit în Italia, unde s-a angajat la aceeași firmă de construcții. Pe toată perioada cât am stat în Italia, tatăl meu, Dincă Gheorghe, venea foarte rar acasă, doar o dată pe an. În Italia, tatăl meu a stat până în anul 2014, când din cauza unui accident de muncă a revenit la domiciliul din Caracal, unde nu mai locuia nimeni pentru că și mama plecase să lucreze în Italia.

Menționez că nici eu, nici frații mei, nu am avut niciodată o relație apropiată cu tatăl nostru pentru că acesta era o persoană care mereu găsea motive și făcea observații de fiecare dată. Referitor la relația dintre mama și tata, pot să declar că au avut o relație bună, doar că erau discuții pentru că în ultima perioadă tatăl meu se apucase de consumul băuturilor alcoolice. Declar că nu cunosc cu ce se ocupa tatăl meu pentru că eu când veneau în România mergeam direct la socrii mei în comuna Deveselu, județul Olt. Menționez că am trecut de câteva ori pe la domiciliul tatălui meu, dar nu am intrat din cauza curții care era neîngrijită. Nu mai țineam legătura cu tatăl meu pentru că de câteva ori am încercat să vorbesc cu el telefon, însă acesta nu vrea să îmi răspundă. Când am trecut pe la domiciliul lui și am strigat la acesta nu mi-a răspuns. Precizez că ultima dată am fost împreună cu fiul meu în apropierea sărbătorilor de iarnă la domiciliul tatălui meu, dar pentru că era beat nu prea am avut ce să vorbesc cu el.

Tatăl meu, fiind o persoană mai complicată, nu era dorit de copiii mei, motiv pentru care au refuzat de fiecare dată când le-am zis să mergem în vizită la acesta.

În ziua de 24.07.2019, am venit în Caracal și am trecut prin fața porții tatălui meu, însă nu am oprit. Împreună cu mine erau sora mea, Dincă Daniela, și o colegă de seviciu din Arad. Fac precizarea că pe 24.07.2019, orele 10, când am trecut prin fața porții tatălui meu, am văzut două persoane ieșind din curtea acestuia, doi vecini despre care știu că se numesc Vică și Fane”, a spus fiul lui Dincă în fața procurorilor.