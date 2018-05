Mărturia devastatoare a unei alte angajate CFR. Femeia, amenințată că va intra la închisoare pentru cinci lei

Oana Zamfir a prezentat vineri seară la Antena 3 un caz șocant, în care o altă femeie, angajată CFR, este victima Sistemului.

Femeia a fost amenințată că va fi noua Baumann, iar de șase ani așteaptă ca dosarul ei să fie clasat. Tatiana Baumann a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare pentru 60 de lei, bani care nu intrase în contul personal, ci fuseseră trimiși la bugetul statului.

”Într-o zi am fost luată cu câțiva colegi, toți angajați ai CFR. Nu a existat un flagrant, nu aveam niciun ban asupra mea. Acuzația era că am luat de la un agent sub acoperire cinci lei. Exista doar mărturia lui. Nu a fost vreo probă sau vreo înregistrare. Asta se întâmpla în august 2012. Polițiștii m-au reținut, apoi au încercat să obținăun mandat de arestare preventivă pe numele meu, însă instanța nu a acceptat. Nu mai știu nimic de acest dosar. Toți cei acuzați în acest dosar avem contractul suspendat. Mi-am găsit foarte greu de muncă”,a declarat femeia care a dorit să rămână sub anonimat.