Mărturia unui român plecat în vacanță în Grecia: "Testează câte o persoană din fiecare mașină cu număr de România"

Bogdan Bonta, unul dintre turiștii români prins în aglomerația de la punctul de frontieră a declarat pentru Antena3 că din toate mașinile cu număr de România sunt selectate persoane pentru a fi testate.

”Am pornit la ora cinci dimineața din Oradea, am trecut la bulgari pe la Calafat și am ajuns seara la 19:30 în coada de trei, trei kilometri și jumătate de la intrarea în Grecia, prin singura vamă deschisă.

Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar într-o oră și jumătate am înaintat maxim 400 de metri. După încă o oră și jumătate, am pornit și tot rândul a trecut în două minute.

S-a dat drumul, am ajuns în vamă în aproximativ două ore de când am intrat în coadă”, a declarat Bogdan Bonta, unul dintre românii aflați în drum spre Grecia, pentru Antena3.

El spune că din fiecare mașină cu număr de România, cei de la vamă solicitau testarea unui pasager sau chiar a șoferului. El spune că autoritățile le-au promis că îi vor suna în maxim șapte ore dacă sunt depistați pozitivi, dar nu au menționat nimic despre carantină.

”Îi sfătuiesc pe cei care vor să vină să se înarmeze cu răbdare: o să dureze pentru că se intră pe patru linii și se testează aleatoriu. În rest, concediu plăcut tuturor celor care vor să plece în Grecia”, a recomandat românul.

Bogdan Bonta a postat, de asemenea, un mesaj pe un grup de vacanțe organizate pe cont propriu: ”Singura vamă deschisă pentru a intra în Grecia, Kulata, 6-7 km ( pe puțin) de coadă, români, bulgari, elvețieni si multe alte naționalități. La pachet cu 36-37°, combinația perfectă. De acel culoar destinat românilor și celorlalți membri UE, nici vorbă.



Noi suntem aici, acum, stăm, și așteptăm. Am ajuns la coadă, la 19:30, acum este 20:10. In 40 minute am înaintat aprox 50 METRI.”, a scris Bogdan pe Facebook.