Mama celor doi copii agresați de polițistul Eugen Stan a vorbit despre traumele prin care trec cei mici, dar și despre ce i-a spus băiețelul imediat după incident.

"Practic au plecat de la noi de acasa si au mers doar pe o strada. Au venit, au luat jucarii ca sa mearga la nasa acasa. Pe ceas, fac 2-3 minute maxim. Fetita are 5 ani jumatate si baietelul 9 ani jumate. In parcul din fata blocului sunt foarte atenti unul cu altul si am prins incredere ca are grija de ea. Drumul asta l-au mai facut. M. merge si se intoarce singur de la scoala. A. merge cu mine la gradinita. Niciodata n-am mai avut probleme. Stam in cartierul Ghencea. Sotul se pregatea sa vina la mine la spital. Eu i-am crescut pe copiii mei cu incredere in politisti. El e un psihopat. Baiatul e marcat ca nu si-a putut apara sora. Am ajuns la sectia de politie. M. e mai mamos. Am ajuns in sectie si mi-a auzit glasul pe hol si a inceput sa strige si sa planga. Daca aveam o putere, il omoram eu. Nu stiu cum poti sa recurgi la asemenea gest. M. mi-a zis: "Mami, daca aveam ceva ii dadeam in cap si fugeam cu A.". Are tendinta sa fuga, dar dupa s-a gandit ca ramane ea. I-am invatat sa fie unul langa celalalt. Cea mica este foarte iubita si apreciata pentru ceea ce face. Se simte in centrul atentiei, singura faza care a deranjat-o e cand i-a bagat mana in chilotei. M. a inteles tot. La inceput, politia nu ne-a spus nimic. Domnul frecventa zona. Mi s-a parut fata cunoscuta. El sta in Magurele. Acolo il lasa maxi-taxi, la capatul lui 41. Am incercat sa nu simta lipsurile la scoala, nu am vrut sa le aratam ca nu suntem o familie instarita. Baiatul sufera din toate punctele de vedere. Urmeaza sa mergem la un psiholog", a declarat mama copiilor, citată de wowbiz.