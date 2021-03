Mărturia fratelui uneia dintre victimele de la Onești: ”S-a auzit strigătul de durere, de agonie, al fratelui meu!”

Bărbatul povestește că fratele lui, Silviu, în vârstă de 36 de ani, alături de colegul lui, erau electricieni la combinatul chimic. Aceștia erau trimiși să verifice instalația electrică din apartamentul care, acum, aparținea combinatului.

”Exact nu am putut să văd cum se negociază, pentru că nu am fost lăsat. Am venit aici, pe colț, am vorbit cu polițiștii care stăteau ascunși după bloc, și mi-au spus că nu vin mai aproape, să ma vadă fratele meu și să facă vreo criză și să facă vreo nenorocire.

Mi-au spus să stau liniștit că omul nu are antecedente, situația este sub control, este calm, se termină bine, stai liniștit că nu se întâmplă nimic.

Criminalul înjura, din câte am văzut înjura de la balcon. Nu știu cum au negociat, dar cred că se înțelegeau greu cu el pentru că el înjura continuu”, povestește fratele lui Silviu, una dintre victime.

Acesta spune că a aflat totul de la un coleg de muncă al bărbaților sechestrați.

”M-am urcat în mașină și am venit fuga să vrobesc și eu cu cineva! Erau foarte multe echipaje de poliție și un grup de polițiști îmbrăcați în civil. Unii dintre ei cred că erau șefi prin Poliție. Mulți polițiști, pe la toate colțurile blocului, au blocat toate străzile.

Ei au ajuns în jurul orei 16:00, din câte țin minte. Trupele speciale... Și-au pus cagule, se pregăteau lent, fără nicio agitație... Mai stăteau la o țigară. Nu erau cu nimic în mână, și-au pus doar cagulele și căștile.

În momentul în care a țipat, s-a auzit strigătul de durere, de agonie, și când am auzit, instinctiv am venit aici, pentru că era strigătul fratelui meu. Atunci au început toți să se agite, au zis: ”Interveniți, interveniți!”. Au plecat trei spre scară, doi s-au întors să ia berbecul, să ia scutul.. absolut nicio scară mobilă, nu era vorba de scări mobile, pentru că nici nu se poate interveni altfel.

Din câte am înțeles, agresorul era ținut la curent de niște vecini, tot timpul știa ce se întâmplă!”, mai spune fratele victimei, la Antena 3.

”După ce au intervenit, toți au încercat să se ferească. M-am dus spre toți cu care am vorbit înainte, șefi, sau ce erau, am încercat să vorbesc, cu doi polițiști cu care am putut să vorbesc la un moment dat mi-au spus că nu mai vor să vorbească, că nu vor să îmi spună nimic, și nici în momentul de față nu m-a sunat nimeni, nu mi-a spus nimeni nimic.

Nu mai am nicio așteptare. La cum s-au comportat, nu poți fi așa nepregătit. Când faci parte din Trupele Speciale, ești pregătit tot timpul, ești puțin încordat, îți iei berbecul cu tine, îți iei scutul cu tine. Nu știu cine i-a coordonat și de ce le-a spus să stea calmi. Ei puteau să stea în casa scării, nu îi vedea, și puteau interveni imediat”, adaugă el.

