Mărturia emoţionantă a unui medic din prima linie care tratat peste 500 de pacienți cu COVID-19

Este şi cazul medicului Nicoleta Bîrcă, de la Spitalul Judeţean Buzău, care a îngrijit sute de bolnavi infectați cu COVID-19, până când s-a infectat și ea. A trecut cu bine peste această încercare şi acum salvează din nou pacienţi.

A tratat până acum peste 500 de pacienți şi lucrează în acest spital din anul 2004

Medicul Nicoleta Bîrcă lucrează în secția de Pneumoftiziologie a Spitalului Județean Buzău, acolo unde se internează bolnavii testaţi pozitiv COVID.

Medicul povesteste despre momentele cumplite prin care trece zi de zi, în lupta cu pandemia de COVID-19.

''Lucrurile astea cred că nu o să le uităm niciodată, disperarea cu care ceri ajutor mai departe, când vezi că pacientul se decompensează în ochii tăi şi nu există loc în Terapie pentru el.Ultima dramă de genul ăsta am trăit-o într-o gardă în care am stat în telefon de la 13 ziua, în afara treburilor pe care le face orice medic de gardă şi până la 4 dimineaţa pentru o pacientă pentru care am primit accept pentru Oradea. Din păcate, ulterior am aflat că pacienta nu a supravieţuit', a povestit Nicoleta Bîrcă, medic Spitalul Judeţean Buzău.

Medicul Nicoleta Bîrcă tratează bolnavi în stare foarte gravă în urma infectării cu COVID-19

După aproape opt luni de luptă cu virusul, profilul pacienților s-a schimbat. Dacă la început erau mai multe forme ușoare, acum ajung să trateze bolnavi în stare foarte gravă. Pentru fiecare depun un efort fantastic.

''Tot timpul ne încearcă aceste sentimente de neputință. Tot timpul, pentru că este o boală despre care nu cunoaștem foarte multe și pacientul chiar dacă la început este retincent, atunci când vede că nu mai poate să respire, noi, personalul, medicii și asistentele suntem speranța lui'', spune medicul.

Muncește cot la cot cu asistenţii medicali, alături de care încearcă să aducă alinare pacienților

''Când am luat concediu pentru prima data dupa sase luni, una dintre prietenele mele, colegă de-a noastră s-a imbolnavit, iar eu nu am fost aici si mi-a spus la telefon că şi-ar fi dorit foarte mult ca eu să fiu aici, pentru că aş fi ajutat-o să treacă mai uşor. A fost primul concediu în care eu am plecat şi pe care l-am regretat'', spune Alice Stanciu, asistent-şef.

Însă cea mai mare temere a cadrelor medicale nu este că se pot îmbolnăvi, ci se tem că să nu îşi infecteze familiile.