Profesoară vaccinată cu AstraZeneca. Viața ei a devenit un calvar din ziua imunizării

”Deși domnul Valeriu Gheorhiță ne-a spus să nu ne panicăm, eu am început să mă panichez când am văzut că am o tahicardie, am ajuns la 120 de bătăi pe minut. Acum vorbesc atât de sacadat nu pentru că am emoții, ci pentru că obosesc în urma vaccinului pe care l-am făcut.

M-am vaccinat în 22 februarie, cu vaccinul AstraZeneca. Mai întâi am avut efectele adverse comune, ca să zic așa, febră, frisoane, la vreo 2-3 zile am avut niște dureri de cap groaznice, după care am observat că am aceste edeme ale picioarelor.

De atunci am și un tremur, nu pot urca două-trei trepte pentru că obosesc.

Eu sunt un cetățean cu simț civic și am urmat toți pașii, așa cum am văzut la televizor. Am fost la medicul de familie, dumnealui nu a știu ce să îmi spună, m-a trimis către diverse cabinete.

M-a trimis la Cardiologie, să vedem care ar fi cauza acestui puls foarte mare. Mi-a dat un tratament, fără a-mi da un răspuns. A zis că aceasta tahicardie este un efect advers al vaccinului. Am fost și la Chirurgie Vasculară când am văzut cum sunt picioarele mele, cum arata... M-am speriat, efectiv! Nu puteam să mă mai încalț cu nimic.

Chiar înainte să intru în direct la dumneavoastră am fost la un alt cabinet de analize medicale să vad dacă am vreun tromb sau vreun cheag de sânge undeva.

Sunt profesor, nu pot apărea cu tremurul ăsta în fața elevilor. Plus că nu aș putea sa ajung la școală. Mă simt foarte rău.

Într-adevăr, nu m-am vaccinat cu lotul cu probleme, dar problemele mele sunt destul de mari. Cum arată picioarele mele, nu mă pot încălța cu nimic”, povestește femeia la Antena 3.

”I-aș șugera să ia legătura cu medicul de familie!”

Singurul răspuns al secretarului de stat în ministerul Sănătății, Andrei Baciu, este că femeia ar trebui să ia legătura cu medicul de familie.



”Pentru doamna care e alături de noi, i-as sugera, pentru orice chestiune medicală, este oricând util dacă are o urgență să sune la 112, să nu ezite! Relația cu medicul de familie este esențială din acest punct de vedere și trebuie sa luăm din timp, pentru că prevenția este extrem de importantă, să ne uitam la patologiile și la diversele boli pe care putem să le avem și să le discutăm din timp cu medicul de familie.

Relaționarea cu vaccinarea trebuie studiată cu foarte mare grijă. Dacă apare orice fel de reacție adversă, fie că vorbim de o chestiune locală, ori o chestiunea mecanică, un mic disconfort sau aspecte generale pe care le cunoaștem deja, sistemice, o stare de oboseală, dureri musculare, dureri de cap, aceste chestiuni trebuie raportate. Este important să le transmitem pe site-ul de raportare. Însă, pentru orice fel de reacție, cel mai important lucru este să luăm legătura cu medicul de familie, să luăm legătura cu medicul curant sau, pentru orice chestiune urgentă, să sunăm la 112.

Legat de vaccinul de la AstraZeneca, Agenția Europeană a Medicamentului a declanșat o investigație cu privire la eveniment trombotice care au apărut la doi pacienți din Austria, dar vorbim de un lot, de 1,6 milioane de doze, doze care nu au ajuns în România. Au ajuns în alte 17 state, dar nu în România.

Într-adevăr, au fost câteva țări care au suspedat vaccinarea numai cu vaccinurile care provin din respectivul lot”, spune Andrei Baciu.

