Soția medicului-erou, ultimele informații despre starea de sănătate a acestuia

Soția acestuia a declarat, pentru Antena 3, că medicul Cătălin Denciu este, în prezent, sedat, iar starea lui este în continuare critică. Soția sa așteaptă ca starea lui să fie stabilizată pentru a putea merge și ea la spitalul din Bruxelles.

”Țin legătura cu medicii de acolo și mi-au spus că, momentan, prezența mea acolo nu îl ajută cu nimic. Nu pot intra la el, pentru că acolo aș intra în carantină pentru o perioadă de 7 zile și aștept vești pentru perioada asta critică și apoi voi vedea cu plecarea.

”Fiecare zi este o bătălie câștigată”

Cu privire la evoluția stării de sănătate a medicului, Alina Denciu a declarat că este ”prematur de spus”.

”Cu răbdare... Fiecare zi este o bătălie câștigată”, a spus soția lui Cătălin Denciu.

Aceasta a mai declarat că a reușit să vorbească puțin cu el înainte să fie transferat la Bruxelles.

”Da, am vorbit cu el. Nu l-am întrebat ce s-a întâmplat, nu asta era în gândul meu. Atât mi-a spus: ”Alina, eu o să fiu bine! Ceilalți ardeau!”.

Filmul tragediei din salonul morţii. Şeful secţiei ATI povesteşte ce i-au spus medicul erou şi asistenta căreia i-a luat foc combinezonul

Dr. Liviu Ugureanu, şeful secţiei ATI de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, a povestit cum a aflat despre incendiul ucigaş din saloanele cu pacienţi intubaţi, infectaţi cu COVID. Ungureanu a apucat să vorbească cu medicul erou Cătălin Denciu, înainte ca acesta să fie transferat la Iaşi şi apoi la Bucureşti, de unde a fost trimis în Belgia pentru tratamentul arsurilor căpătate în timp ce încerca să îi salveze pe pacienţi.

”La 18.53 m-a sunat o asistentă. I-am răspuns. În acelaşi timp m-a sunat managerul. M-a întrebat dacă e adevărat. Mi s-a părut, iniţial, că n-are cum să fie adevărat. Din câte îmi amintesc, era ceva de genul "Arde un salon, dr. Denciu este ars". Mi-a spus că e haos (...) Am plecat spre spital, am găsit sirene, pompieri, zgomot. De la intrarea în secţie, funingine, apă, fum până în salon. Evacuaseră deja pacienţii din salonul respectiv. Am intrat în salonul celălalt, unde erau pacienţii viabili. Primul pacient a plecat în momentul în care am intrat eu în UPU (Unitatea de Primiri Urgenţe) ... Voiam să văd exact care este situaţia. Cred că am ajuns după 12 - 15 minute de la apel. Nu era timp atunci de întrebări. Dr. Borş transporta pacienţi. Avea faţa neagră, privirea îngrozită. Primul salon era intact. Holul era - v-am spus - negru. Iar în salonul celălalt nu se vedea nimic. Am coborât în UPU cu pacienţii, acolo se aflau şi cadrele medicale afectate cel mai serios, colegul nostru (Cătălin Denciu, n.r.), care am înţeles că a încercat să stingă incendiul. Ne-am împărţit, am chemat oameni de acasă, au venit şase medici. Colegul nostru primise nişte calmante. Era conştient. Răspundea la întrebări, a fost transportat pentru investigaţii la CT (computer tomograf). Când a revenit, într-un moment mai calm, l-am mai întrebat. Pe asistentă am insistat un pic mai mult, ea mi-a povestit succesiunea...

Cătălin Denciu şi alţi colegi au intrat cu extinctoarele în salonul în flăcări

De la un micuţ aparat , un injectomat, costumul ei şi de acolo patul respectiv, monitorul şi întreg salonul (s-au aprins) după o mică, mare explozie - nu se ştie exact. Sigur, era mult oxigen în atmosferă, deoarece folosim ca primă etapă terapie cu oxigen cu flux înalt... Mi-a spus colegul că a văzut cum arde aerul. După aceea nu s-a mai văzut nimic. El a intrat primul cu extinctorul, a stat câteva secunde la primele paturi, a ieşit, nu mai putea respira. După aceea a intrat un asistent de la blocul operator. Au intrat pe rând, s-au folosit patru extinctoare. Toată lumea era echipată cu echipament cu care focul interacţionează foarte uşor.