Primele mărturii de la locul accidentului aviatic din Mureș: "Avea o direcție cam haotică"

Un avion MiG 21 LanceR al MApN s-a prăbușit în județul Mureș, în apropiere de Reghin. Din fericire, pilotul a reușit să se catapulteze înainte de impactul cu solul. A fost găsit de salvatori în stare stabilă, acesta fiind conștient și cooperant.

El a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul din Târgu Mureș.

O anchetă va stabili care au fost cauzele pentru care avionul s-a prăbușit.

Cioban, mărturie de la locul accidentului: "Nu a mai rămas nimic din avion, absolut"

Un cioban, martor ocular al acestui accident povestește ce a văzut în momentul în care aparatul de zbor s-a ciocnit cu pământul.

"A luat foc. Atât am văzut. Am văzut avionul. Era de Armată. A venit dincolo dinspre pădure, mai să atingă copacii și după ce a trecut de pădure la câmp, am văzut trei parașute, încolo și pe urmă avionul a luat foc. Nu m-am gândit niciodată că o să văd așa ceva, la 70 de ani. Nu mă așteptam. Nu a mai rămas nimic din avion, absolut".

Primarul comunei Batoș: "Avea o direcție cam haotică"

Un alt martor este Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoș. Edillul este unul dintre cei care au ajuns primii a locul impactului, pentru a-i acorda îngrijiri pilotului care s-a catapultat. ”Mai întâi am auzit un sunet mai ciudat pentru avioanele astea, era la o înălțime destul de joasă, la o altitudine joasă. Ne-am uitat în sus să vedem, eram cu domnul viceprimar, și l-am observant, avea o direcție cam haotică să zicem și pe urmă s-a îndeptat cu fața în jos, cu botul, să mă exprim așa, în jos, și în momentul acela am văzut că s-a catapultat pilotul. Am și plecat în direcția respectivă, am găsit pilotul, era încâlcit între corzile parașutei, mi-a cerut să îl ajutăm, l-am ridicat, l-am pus în mașină și l-am dus către ambulanță”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Dinu Dumitru Cotoi. Primaul comunei Batoș, mai spune că ”accidentul a avut loc în extravilanul comunei Batoș, de fapt chiar pe pășunea comunei Suseni, și nu a afectat nicio gospodărie, nicio casă, pilotul e bine, avionul e distrus și atât.” Citiţi şi: Un avion militar de tip MIG 21 s-a prăbuşit în apropiere de Reghin

