Mărturiile halucinante ale unuia dintre atacatorii de Moscova: "Am primit bani să ucid, nu conta pe cine"

Sunt 115 persoane moarte confirmate în urma atacului terorist de la Moscova. Au fost găsite foarte multe cadavre în locuri ascunse, care nu au putut fi accesibile până în acest moment.

Martorii oculari au descris atacatorii ca fiind ”bărbați antrenați, bărboși, în uniforme”.

Un individ suspectat de implicare în atacul de la sala de concerte Crocus din Moscova a declarat anchetatorilor că a fost recrutat pe Telegram pentru a comite crime.

Acest bărbat în vârstă de 26 de ani a făcut declarații șocante cu privire la motivele și modul în care a acționat în atacul terorist de vineri.

- Ce-ai făcut în Cropus?

- Am împușcat.

- Pe cine?

-Oameni.

- De ce?

- Pentru bani.

-Pentru ce sumă?

- Undeva jumătate de milion.

- Milion de ce?

- De ruble.

- Unde i-ai primit?

- Pe card.

- Ți-a transferat pe card?

- Da. Am pierdut cardul.

- De unde ai luat armele?

- Ei mi le-au trimis.

- Cine ei?

- Nu știu, pe Telegram mi-au scris, fără nume, fără prenume, fără nimic.

- Cum te-au găsit pe Telegram? Tu le-ai scris sau ei te-au găsit?

- Ei m-au găsit. - De ce tocmai pe tine?

- Nu știu, eu ascultam acolo predici.

- Cum așa? Pur și simplu ți-au propus să ucizi oameni?

- Eu pe Telegram ascultam lecții, predici.

Presupusul atacator susține că nu știe numele celor care l-au racolat.

- El ți a scris?

- Asistentul lui.

- Cum îl cheamă pe asistent?

- Nu știu, mi-a scris fără nume, fără prenume.

- Când ți-a scris?

- Cam o lună în urmă.

- Ce ți-a scris?

- Nu știu, mi-a promis un milion de ruble

- Ce ți-a scris, ce a propus?

- Nu știu, mi-a scris, după care mi-a propus și eu am acceptat.

- Ce ți-a propus?

- Bani.

- Ce ți a propus pentru bani?

- Să fac ce am făcut.

- Concret, ce ți-a spus?

- Nu știu, să ucid.

- Pe cine?

- Ei mi-au trimis locul, totul.

- Ți-au spus pe cine trebuie să ucizi?

- Oameni, nu contează.

- Încă o data, numele și anul nașterii? - Faidun, născut în 1998.

