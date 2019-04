Mărturii din iadul lagărelor cu deținuți politici. Cum ancheta „măcelarul de la Interne”

Foto: captură Antena 3

Octav Bjoza, președintele Asociației foștilor deținuți politici, a vorbit vineri seară la emisiunea „Subiectiv”, despre felul în care ancheta „Măcelarul de la Interne”.

Gheorghe Enoiu era supranumit pentru cruzimea de care a dat dovadă în timpul anchetelor „Măcelarul de la Interne”.

Era colonelul de securitate, fost director al Direcției de anchete penale a Ministerului Afacerilor Interne.

Gheorghe Enoiu nu a fost niciodată judecat pentru faptele sale în ciuda eforturilor depuse de Institutul de investigare a crimelor comunismului.

„L-am întâlnit pe la sfârșitul lunii iulie 1958 când într-o dubiță mică am fost transportat către Brașov, unde era majoritatea grupului din Organizația anticomunistă. Întâlnirea a fost scurtă, spre norocul meu.

Am fost dus în celulă, Enoiu mi-a tras un șut în fund și un pumn după ceafă. Mi-a spus: „stăm noi de vorbă mâine”. Doar că mâine am fost luat și dus la Brașov unde am intrat pe mâna altora”, a relatat Octav Bjoza.

Bjoza a fost arestat pe vremea când era student la Geografie, în Iași, și condamnat în 1958 pentru „uneltire împotriva ordinii sociale”. Făcea parte dintr-o organizație anticomunistă de tineret.

