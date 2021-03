Mărturiile unei femei vaccinate din lotul AstraZeneca suspect. ”Prima zi nu am avut nimic...”

Femeia spune că, după imunizare, nu a avut nimic grav, decât o ușoară febră. Totodată, femeia a declarat că nu îi este frică de rapel și acum așteaptă să primească a doua doză.

”Pe data de 20 februarie m-am vaccinat cu Astra Zeneca, lotul controversat, în sala de sport a unei școli din din municipiul reședință de județ.

În prima zi nu am avut nimic, sau poate nu am dat importanță, a doua zi am resimțit un ușor disconfort, cu puțină febră. În rest, nimic.

Rapelul, din câte am înțeles, tot cu AstraZeneca, din alt lot”, mărturisește femeia.

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID a dezvăluit, joi, în direct la Sinteza Zilei, planul autorităților române, după ce mai multe țări au suspendat vaccinarea cu serul AstraZeneca în urma unor decese survenite la persoanele imunizate cu acest produs.

"Cei programați la rapel cu AstraZeneca vor fi injectați cu AstraZeneca, însă nu din lotul ABV 2856 semnalat în Italia. Cei care sunt programați mâine (vineri) la vaccin vor primi doza de vaccin AstraZeneca dintr-un alt lot, necarantinat", a precizat Gheorghiță.

"Decizia retragerii lotului semnalat în Italia este luată din maximă precauție. Chiar dacă în România nu există semnale care să indice o relație de cauzalitate, am decis să luăm aceeași decizie ca și Italia - carantinarea dozelor din acel lot.

Vreau să menținem nivelul de încedere în acest tip de vaccin.

Agenția Europeană a Medicamentului a transmis azi (joi), în urma analizei experților, că nu există indicii ale unei relații de cauzalitate (între decese semnalate în țări din UE și administrarea vaccinului, n.r.)", a spus medicul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal