"Ardea deja aproape de noi hotelul. Nu aveam mâncare, nu aveam nimic": Mărturiile românilor evacuați din Rhodos, insula grecească cuprinsă de incendii

Câţiva dintre turiştii români evacuaţi din Insula Rhodos, cuprinsă de incendii, s-au întors deja în România şi au povestit prin ce au trecut. Unii dintre ei au fost evacuaţi din hotel, cu puţin timp înainte ca flăcările să cuprindă clădirea.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Mii de oameni au fost evacuați din case și din hotelurile de pe insula grecească Rodos, după ce incendiile de vegetație au cuprins o mare parte din insulă. Majoritatea turiștilor români care au plecat în vacanță pe insula grecească, s-au întors azi noapte în țară, din cauza riscului prea mare.

Vacanţele planificate de un an de zile s-au transformat într-un adevărat iad pentru zeci de români. Oamenii au povestit coșmarul prin care au trecut.

"Am fost destul de speriați, panicați. Am fost evacuați de acolo. Am venit înapoi acasă."

"Ne-au evacuat în ultimul moment. Am plecat când ardea deja aproape de noi hotelul. Nu aveam mâncare, nu aveam nimic. A fost un pic teribil. Ne bucurăm că am ajuns cu bine și că s-a terminat."

"Noi am fost bine. Că a luat foc și acoperișul hotelului. Nu era ok.", au spus oamenii, la Antena 3 CNN.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena. Apelurile vor fi redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.