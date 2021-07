Noi detalii cutremurătoare în cazul preotului și soției, morți în casa lovită de fulger: ”A fost un șoc și un sentiment de neputință”

Incendiul ar fi izbucnit după ce curentul s-a luat de mai multe ori și s-a produs un scurt circuit.

”Din păcate, în jurul orei 1:30 noaptea trecută s-a auzit un zgomot foarte puternic, am simțit la propriu casa cum s-a mișcat. În momentul în care am ieșit am observat flăcări în prima parte a casei, partea de sus a mansardei flăcări destul de mici inițial. Au fost anunțați pompierii. Au venit destul de repede. Casa era făcută din lemn și atunci s-a extins. Din cauza locației le-a fost destul de greu să aibă acces.

S-au extins destul de mult flăcările, au acoperit toată casa la un moment dat. A fost un șoc și un sentiment de neputință, am ajutat cum am putut și noi. Îmi pare rău de situație în sine.

Au fost niște oameni foarte cumsecade. Nu i-am cunoscut personal, doar din vedere. Dânsul era un om extraordinar, îmi pare rău”, a declarat Claudia, vecina preotului, la Antena 3.

Operațiunea de stingere a incendiului a durat în jur de 2-3 ore: ”Ardea mocnit în interior și a durat foarte mult până să se mai liniștească”, a mai spus vecina celor doi.

Seara trecută un preot și soția sa, cadru didactic, din Capitală, și-au pierdut viața după ce casa lor a fost lovită de un fulger și a luat foc.

Vecinul cuplului povestește că a fost sunat de soție care l-a rugat să vină urgent acasă, pentru că locuința preotului a luat foc. Aceștia au încercat să îi sune pe cei doi soți în nenumărate rânduri, însă apelurile au rămas fără răspuns. Mai târziu, echipele de intervenție sosite la fața locului au descoperit trupurile neînsuflețite ale acestora, în casa incendiată.

În acest moment, nu se cunoaște motivul pentru care cei doi nu au reușit să se salveze.

