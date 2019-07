Mărturisirea cutremurătoare a unui vecin. Ce ascundea Gheorghe Dincă în casa sa?

sursă foto: captură foto antena 3

Ancheta în cazul crimelor din Caracal care au îngrozit România continuă. Noi informații ies la suprafață pe zi ce trece.

Unul dintre vecinii lui Gheorghe Dincă a intra în locuința acestuia și a mărturisit că în aceeași cameră avea și beton și pământ.

„Am mers la el, am intrat pe porțile acelea mari, casa părea din familia Addams. Când am intrat, mi-a zis să bag mașina cu spatele că are mai multe. Eram cu o dubiță. A închis porțile. Avea niște câini mari. Erau doi sau trei. A țipat la ei foarte puternic și mi-am dat seama că îl cunoașteau de stăpân . M-a lăsat în prima cameră de la parter care semăna cu un fost magazin. Erau niște gropi, semănau cu niște șanțuri. În unele părți era pământ, iar în alte camere ciment. Pe mijlocul unei camere era un șanț pe moijloc. Inițial nu știam că a fost mecanic auto”, a mărturisit bărbatul.