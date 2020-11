De ce se scumpeşte masa de Crăciun cu 20% anul acesta. Mâncăm din import şi ignorăm produsele româneşti

Carnea, fructele și legumele sunt produsele care vor înregistra cele mai mari creșteri de preț. Scumpirile vin după alte majorări care au avut loc în acest, spune Consiliul Concurenței.

Pâinea, cozonacul sau covrigii sunt câteva dintre produsele de panificatie, care se regasesc pe masa de Craciun si care vor fi mai scumpe in acest an. (CG1) Daca acum in hypermarket-uri un cozonac costa 20 de lei, pretul unui kg ar putea ajunge la 30 de lei de Craciun.

"Seceta din acest an care a condus la creşterea preţului cerealelor poate să conducă anul viitor şi la creşterea preţului la carne şi lapte. Asistăm la importuri de legume şi fructe. Depindem de jocul preţurilor făcute de aceşti importatori şi de deprecierea cursului valutar", a explicat Dragoş Frumosu, preşedintele FSAR

Ce produse s-au scumpit cel mai mult faţă de anul trecut

Şi carnea de porc va fi mai scumpă. Dacă acum, un kg de carne de porc costă în jur de 20 de lei în magazin, preţul ar putea ajunge de Crăciun la 25 de lei kilogramul.

Noi importăm trei sferturi din carnea pe care o consumăm. Stocurile sunt în Germania. Două motive sunt de fapt de bază, numărul 1, faptul că au şi ei pestă porcină africană şi numărul 2, pentru că mari abatoare din Germania au multe cazuri de COVID.

O alta cauză a unei posibile majorări e reprezentată de preţul furajelor, care a crescut enorm din cauza secetei.

Din acelaşi motiv, şi lactatele ar putea avea o creştere de 5% până de Crăciun.

Vom plati mai mult si pentru fructe si legume cu cel putin 15%, estimeaza sindicatele din industria alimentara. Majorarile au loc din cauza faptului ca in acest caz depindem 100% de importuri.

Românii au plătit mai mult pentru mâncare chiar de la inceputul pandemiei, spune un studiu al Consiliului Concurenţei.